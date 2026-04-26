Cercano, auténtico y con una hermosa vibra. Así se sintió anoche el primer concierto en República Dominicana de la cantante venezolana-estadounidense Elena Rose, celebrado anoche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, bajo la producción de SD Concerts, que fue abarrotado a toda capacidad por sus seguidores dominicanos.

Eran las 9:20 de la noche cuando la artista de letras honestas salió a escena con una presencia casi angelical, interpretando el primer tema de la velada, “Alma”. Desde ese instante, el público conectó con una propuesta cargada de sensibilidad, donde cada palabra y acorde tocaba una fibra distinta.

«Es un honor estar aquí esta noche. Hoy es mi primer sold out en este país, y vamos a pasar una noche muy bonita. Hemos preparado el espacio con mucho amor para ustedes» dijo en su primera intervención de las muchas que tuvo durante toda la velada, manteniéndose cálida y cercada con sus «guerreras de la luz» como llama a sus seguidoras.

Elena Rose descendió del escenario y se mezcló con el público.

A lo largo del concierto, Elena Rose fue desnudando su universo musical, combinando canciones enérgicas con baladas íntimas, acompañada de una puesta en escena sencilla pero emotiva. «Amén bebé», «Aleluya», «Otro huevón», «Sintigo», «Gansta Ángel», «Un beso menos», «A 12 te olvide», «El regalo», formaron parte del largo repertorio de la cantante, incluyendo una de las más esperadas «Orión».

Elena «mensajera del amor»

Elena, quien durante el espectáculo se definió como una “mensajera del amor”, descendió del escenario para integrarse con el público durante varios minutos. Desde allí no solo continuó interpretando sus canciones, sino que también compartió de cerca con sus seguidores, tomándose fotografías y brindando abrazos.

En uno de los momentos más emotivos del recital, Elena invitó a una pareja del público a subir al escenario para bailar su romántica canción “Luna de miel”, generando una reacción de entusiasmo tanto en los protagonistas como en el resto del auditorio. La pareja, integrada por un dominicano y una venezolana, compartió que lleva seis años de relación.

Aprovechando ese instante, Elena Rose expresó su agradecimiento a la República Dominicana por la acogida brindada a la comunidad venezolana: “Gracias por recibir a mis hermanos venezolanos; estoy profundamente agradecida por compartir su hermoso país con nosotros”, manifestó.

El mágico recital cerró con coros colectivos pasadas las 10:40 de la noche con la canción «La de Dios».