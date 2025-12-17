¿Qué Pasa?

The Killers regresa a República Dominicana el 27 de marzo

La banda estadounidense The Killers ofrecerá un concierto el próximo 27 de marzo en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en Santo Domingo.

SD Concerts, organizador del evento, anunció este miércoles en redes sociales el espectáculo que promete ser “una noche histórica”.

El grupo de rock, conformado por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., regresará a República Dominicana 16 años después de su primera presentación en el país.

A partir de las 10:00 de la mañana del viernes 19 de diciembre estará disponible la preventa de entradas en TuBoleta.com.do.

“Prepárate para cantar a todo pulmón himnos que marcaron generaciones como “Mr. Brightside”, “Human” y “When You Were Young””, se lee en la publicación.

Originarios de Las Vegas y formados en 2001, The Killers es considerada una de las bandas de rock más influyentes del siglo XXI, logrando fusionar el synth-pop de los 80, el post-punk y el rock de estadio clásico.

