Minutos después de conocerse el fallo que la condena a cinco años de prisión, Elizabeth Silverio calificó el proceso como un «espectáculo» y anunció el lanzamiento de una nueva obra literaria.

Silverio inició su declaración posicionándose como el centro de atención nacional, alegando que su caso ha sido utilizado por el sistema para desviar la atención de problemas de fondo en el Estado dominicano.

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«Soy la imputada más mencionada de la República en medio de un sistema que insiste en tener una cortina de humo para ocultar la verdad de su estado», afirmó Silverio, comparando su situación con pasajes bíblicos al asegurar que el pueblo «pide a Barrabás» buscando una crucifixión satisfactoria.

De igual modo, negó que su postura sea fruto del orgullo o la falta de arrepentimiento. Se describió a sí misma como un ser forjado con «biología celeste», asegurando que la adversidad solo provoca en ella un «resurgir» que la sitúa por encima de sus adversarios.

«Las grandes personas conllevan grandes procesos», sentenció.

Nuevo libro de Elizabeth

Silverio sorprendió anunció que publicará un nuevo libro. Según sus palabras, esta obra demostrará una «intelectualidad que se reforma en medio de la adversidad».

Solicitó a la prensa renovar sus archivos fotográficos, señalando que tiene una «nueva imagen» y instó a los ciudadanos a estudiar el Código Procesal Penal y la Constitución para entender las supuestas irregularidades de su proceso.