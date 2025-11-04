El cantante Elvis Crespo posa durante una entrevista con EFE este jueves, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

Santo Domingo.– Tras ser homenajeado con el prestigioso Premio del Salón de la Fama de Billboard en la reciente edición del evento, el legendario Elvis Crespo llegó a República Dominicana para compartir con la prensa las novedades de su proyecto y los logros que ha alcanzado en este 2025.

Triunfo en los Billboard con sabor dominicano

Crespo, quien ha impulsado y catapultado el merengue típico internacionalmente, destacó la gran presentación que tuvo en los premios Billboard junto a Toño Rosario, Ebenezer Guerra y La Insuperable.

El ícono de la música tropical también habló del estreno por primera vez en televisión de su nuevo sencillo “Borrón y Cuenta Nueva”, incluido en su álbum “Poeta Herío”.

En un escenario inspirado en los tradicionales colmaditos caribeños, Crespo encendió al público y celebró la esencia del merengue en su forma más pura en los Billboard.

“Doy gracias a Dios por permitirme vivir este momento presente, único y diferente en mi vida. Cuando decidí dedicarme a la música, jamás imaginé que viviría algo así. Le agradezco de corazón a Jehová el don que me ha dado para entretener”, expresó el puertorriqueño.

Nuevo sencillo y concierto en 2026

Elvis también compartió con la prensa local detalles de su concierto el próximo 3 de enero de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico, titulado: “Elvis Crespo: Edición El Colmadito Choli”.

Los boletos para este espectáculo ya están a la venta en Ticketera.