Embajada EE. UU.  ordena reapertura de oficina de la DEA en el país

Leah Campos, embajadora de EE. UU. en RD.

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este jueves que abrirá  nuevamente la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el país bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo de  lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción.

Se informó que Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantiene con República Dominicana en la siempre importante lucha contra los narcotraficantes.

Además ahora trabajarán para  erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan del futuro de la familia.

Comunicado emitido por la Embajada de EE. UU. en RD, en sus redes sociales.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la embajadora Leah Francis Campos  anunció el cierre temporal de la  oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, para permitir una investigación interna como parte de una política de «cero tolerancia» frente a cualquier indicio de corrupción.

La medida fue comunicada en dos mensajes publicado a través de las redes sociales, el primero por la embajadora Leah Francis Campos y el segundo por la misión diplomática.

