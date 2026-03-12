Embajada EE. UU.  ordena reapertura de oficina de la DEA en el país

Santo Domingo.- La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció este jueves que abrirá nuevamente la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA) en el país bajo un nuevo liderazgo, marcando un nuevo capítulo de lucha compartida contra el narcoterrorismo y la corrupción.

Se informó que Estados Unidos está plenamente comprometido con la colaboración que mantiene con República Dominicana en la siempre importante lucha contra los narcotraficantes.

Además ahora trabajarán para erradicar la corrupción y la criminalidad que amenazan del futuro de la familia.

Comunicado emitido por la Embajada de EE. UU. en RD, en sus redes sociales.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la embajadora Leah Francis Campos anunció el cierre temporal de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo, para permitir una investigación interna como parte de una política de «cero tolerancia» frente a cualquier indicio de corrupción.

La medida fue comunicada en dos mensajes publicado a través de las redes sociales, el primero por la embajadora Leah Francis Campos y el segundo por la misión diplomática.