¿Qué tan corista eres? Mayo viene a ponerte a prueba

¿Qué tan corista eres? ¿Lo puedes demostrar? Tenemos la prueba perfecta… ¡Mayo! El mes que inicia mañana llega como un festival extendido donde cada fin de semana tiene su propio show. ¡Así como lo lees!

No se puede perder tiempo cuando de diversión se trata, y como dice una frase por ahí: «esto será friendo y comiendo».

Este auténtico «maratón» musical inicia desde mañana viernes 1 de mayo, con la presentación en el emblemático Anfiteatro Altos de Chavón, en Casa de Campo, La Romana, de la reconocida banda estadounidense Maroon 5, una de las agrupaciones pop más exitosas del siglo XXI.

Una de las visitas más esperadas es la de Ed Sheeran, quien debutará en suelo dominicano el 9 de mayo en el Estadio Quisqueya como parte de su gira mundial “LOOP Tour”. El cantante británico es uno de los cantautores más exitosos del mundo y quien ha marcado a toda una generación con himnos como Shape of You, Thinking Out Loud y Perfect, entre otros.

A esta lista se suma la superestrella italiana Laura Pausini, que volverá el 10 de mayo tras más de una década de ausencia, prometiendo una noche cargada de nostalgia y emociones. La intérprete de «Gente» llegará al Óvalo de la Feria Ganadera con su “Yo Canto World Tour”.

También destacan presentaciones del cantante español Raphael el 6 de mayo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, quien regresa a los escenarios con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que captura la esencia de una carrera única en la historia de la música en español.

Ed Sheeran.

Asimismo, su compatriota Isabel Pantoja pisará tierra dominicana el 23 de mayo en Altos de Chavón. La gran artista se presentará con su gira 50 aniversario, acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Rock y propuesta íntima en Mayo

El calendario no dará tregua, y el rock en español también tendrá un espacio especial con Beto Cuevas, quien ofrecerá un concierto acústico el 23 de mayo en el Teatro Nacional. El artista chileno hará un recorrido por los grandes éxitos que marcaron una generación, incluyendo los emblemáticos temas de La Ley, banda con la que alcanzó reconocimiento internacional, así como sus más destacados éxitos como solista.

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De su lado, la cantautora Kany García se presentará el 30 de mayo en el Estadio Quisqueya. El concierto de la artista boricua forma parte de una ambiciosa gira mundial que recorrerá más de 15 países en América Latina y Europa durante 2026, consolidándose como uno de los tours más importantes en la trayectoria de la intérprete.

Local

La música local también tendrá un papel protagónico. En un formato más íntimo, Pamel Mancebo ofrecerá un concierto acústico el 2 de mayo, apostando a la cercanía con el público y la emoción en estado puro.

El cantautor dominicano presentará su concierto «Ustedes, mi guitarra y yo» en Velvet Room, un encuentro cercano entre canciones, historias y la energía especial de un concierto acústico.

Wason Brazobán subirá al escenario el 29 de mayo, en Hard Rock Café, con «Amor de madre». Mientras que Todo Dominicano, un concierto dedicado íntegramente a la música dominicana, con obras de grandes y valiosos compositores junto a piezas representativas de la música popular nacional, se celebrará el 26 de mayo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Este recital sinfónico contará con la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección de Amaury Sánchez.

Por otro lado, en el teatro La Fiesta del hotel Jaragua se vivirá una mezcla de ritmos tropicales con el concierto bailable “La Tripleta Perfecta”, protagonizado por Luis Vargas, Pochy Familia y Charlie Aponte, el próximo 30 de mayo.

En esa misma fecha, pero en Hard Rock Café Santo Domingo, José Peña Suazo homenajeará al fallecido «príncipe de la canción», José José, con el espectáculo “José canta José”.

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La cartelera incluye además propuestas diversas como Broadway Broadway, una selección de los musicales más irónicos de Broadway con sus temas más destacados, “highlights” de los mismos, con cantantes de primer orden y coreografías correspondientes. Una excelente puesta en escena para los amantes de este tipo de teatro musical. El evento será el 9 de mayo en el Teatro Nacional.

La agenda musical la completa Zhamira Zambrano con su concierto «Curita para el corazón», el 23 de mayo, en Hard Rock Café Santo Domingo, ampliando la oferta a diferentes públicos.

La diversidad de géneros y artistas garantiza opciones para todos los gustos, por lo que la cartelera del mes de mayo representa una celebración de la música en todas sus formas.