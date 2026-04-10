SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, tiene una pensión de 459,746.32 pesos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su condición de exrectora de esa alta casa de estudios, que junto a su salario de 423,500 pesos, sumaría ingresos mensuales por un monto ascendente de 883,246.32 pesos.

Según el plan de retiro con Registro Nacional de Contribuyente (RNC-4-0100419-4), en el reporte de nómina de jubilados correspondiente al período de marzo de 2026 de la UASD, la exrectora figura con un sueldo bruto de 459,746.32, con un descuento de 13,026.08 pesos, quedándole un total neto de 446,720.24 pesos.

En el sector público, generalmente, al jubilarse, el empleado pasa a la nómina de pensionados de Hacienda o su AFP, y si reingresa al Estado, la pensión podría verse afectada, de acuerdo con el Ministerio de Administración Pública.

El Pleno de la Cámara de Cuentas decidió ayer revocar y dejar sin efecto la Resolución ADM-2026-017, emitida el pasado 13 de marzo de 2026, la cual disponía un incremento de beneficios para sus integrantes, incluyendo el salario en un 50 %.

Esta decisión fue comunicada formalmente al Senado de la República, confirmando que la medida, que generó controversia por su posible contradicción con el artículo 140 de la Constitución, ha sido anulada.

Tras recibir la notificación, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, emitió una comunicación oficial dirigida a los miembros del organismo auditor para dar acuse de recibo a la decisión.

En la misiva, el representante del Poder Legislativo calificó la rectificación como un acto de responsabilidad pública y una muestra de compromiso con la legalidad y la ética que deben regir a las instituciones del Estado dominicano.

De los Santos destacó que enmendar a tiempo lo que se consideró un error fortalece la institucionalidad democrática y reafirma el principio de sujeción al ordenamiento jurídico.

El documento enviado desde la Presidencia del Senado subraya que esta marcha atrás en el ajuste de beneficios busca recuperar la confianza ciudadana y consolidar una cultura de integridad en la administración pública nacional.

La carta

En la misiva enviada al presidente del Senado, los miembros de la Cámara de Cuentas sostienen que no se efectuó un aumento de salario, sino que se malinterpretó públicamente.

Precisan que la dejaron sin efecto atendiendo la situación económica mundial y la posición de austeridad nacional asumida por el Estado.

Polémica

El aumento salarial mediante una resolución del Pleno de la Cámara de Cuentas generó polémica y críticas, ya que los miembros pretendían llevar el salario de 423,500 pesos mensuales a 630,000 pesos.

El incremento de sueldo se aplicó de hasta un 50 %, además de forma retroactiva a febrero de este año, lo que significa que lograron cobrar el aumento durante los meses de febrero y marzo de 2026.

El incremento salarial, aplicable de forma retroactiva al mes de febrero de 2026, consolida a estos funcionarios entre los mejores remunerados del sector público.

Mediante la Resolución número ADM-2026-017, el Pleno, además de la aprobación del incremento salarial, eliminaría el bono por antigüedad y suspendió la aplicación del bono vacacional, por no encontrarse vinculados a criterios de desempeño, productividad o cumplimiento de metas institucionales. Con esta medida, quedaría derogada cualquier disposición previa del manual que estableciera los señalados beneficios.

La presidenta del Pleno, Emma Polanco Melo, de un sueldo de 423,500 pesos mensuales, recibiría un incremento de 211,750.00 pesos, mientras que los demás miembros, con sueldos de 379,097.84 pesos, pasarán a ganar 568,646.76 pesos, con el incremento de 189,548.92 pesos, decisión que quedó sin efecto.

El Pleno, además de la aprobación del incremento salarial, eliminó el bono por antigüedad y suspendió la aplicación del bono vacacional, por no encontrarse vinculados a criterios de desempeño, productividad o cumplimiento de metas institucionales, quedando derogada cualquier disposición previa del manual que estableciera los referidos beneficios.

Emma Polanco Melo, presidenta; Francisco Tamárez Florentino, vicepresidente; los miembros Francisco Alberto Franco Soto, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

La resolución fue aprobada el 13 de marzo de 2026, firmada por la doctora Emma Polanco Melo, presidenta; los licenciados Ramón Méndez Acosta, Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Soto y Griselda Gómez Santana, miembros.

La medida fue aprobada mediante la Resolución ADM-2026-017, como parte de una modificación al Manual Unificado de Políticas de Compensación, Derechos y Beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. La institución explicó que esta actualización busca modernizar su esquema de compensación y alinearlo con estándares de eficiencia y rendimiento en la administración pública.

De acuerdo con el documento, el incremento buscaba reconocer la dedicación exclusiva y las jornadas extraordinarias vinculadas al ejercicio de sus funciones, y sería aplicado con efecto retroactivo a febrero de 2026.

Como parte de los cambios, la entidad fiscalizadora también dispuso la eliminación del bono por antigüedad y la suspensión del incentivo vacacional, al considerar que estos beneficios no están ligados a criterios de desempeño, productividad ni cumplimiento de metas institucionales.