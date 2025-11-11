Emmanuel Clase y Luis Ortiz: carreras en peligro por escándalo de apuestas en Grandes Ligas

Es muy triste el caso de los lanzadores dominicanos de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, cuyas carreras en Grandes Ligas están al borde del abismo por su vinculación con la trama ilegal de apuestas deportivas.

En lo que se dilucida el escándalo, que investigan fiscales de Brooklyn, Nueva York, ambos han sido suspendidos y por lo menos Ortiz ha sido detenido en Boston. Tras ser acusados de fraude, conspiración y soborno, se habla que de ser declarados culpables los lanzadores enfrentarían penas de hasta 65 años de prisión.

La trama en que se involucra a Clase y Ortiz, quienes están acusados de realizar lanzamientos intencionales en coordinación con apostadores, se remonta a 2023. Los apostadores habrían ganado al menos 450 mil dólares en más de 100 jugadas en las que intervendrían los lanzadores dominicanos. Al margen de la vinculación o no con la red de apuestas, el caso es otro referente para los jugadores criollos sobre el riesgo que se corre al apartarse de las reglas.

Por otras razones otros peloteros, algunos incluso con trayectoria promisoria, han visto tronchar sus carreras o han sido estigmatizados. Emmanuel Clase y Luis Ortiz transitan el peor momento de sus carreras como peloteros de Grandes Ligas.