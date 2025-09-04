Orgullo dominicanos en Grandes Ligas

Redacción Deportes.- El desempeño de Caminero, Soto y Devers en las Grandes Ligas debe llenar de orgullo a todo dominicano amante del béisbol. Ver cómo destacan en el escenario internacional es motivo de alegría y orgullo nacional.

FUSIÓN DE MINISTERIOS Y BUROCRACIA ESTATAL

Quienes se oponen a fusionar dos ministerios que cumplen funciones similares parecen apostar por aumentar la burocracia estatal. A veces, el exceso de estructura no es sinónimo de eficiencia. ¡Vivan las botellas!

Puedes leer: Calero y Pueblo Nuevo se jugarán el pase a la final este viernes en el Torneo Femenino de Baloncesto

EL VALOR DEL SILENCIO

Hay momentos en los que callar resulta más prudente que justificar lo injustificable. Una reflexión válida, incluso para magistrados como José Manuel Arias.

EL CASO DE LA EXDIPUTADA PILARTE

El proceso judicial contra la exdiputada Pilarte debería ser una lección para el PRM sobre cómo elegir mejor a sus candidatos. Este ya es el segundo caso que genera cuestionamientos sobre sus métodos internos.

EL ACUERDO DEL CUÑADO DE DANILO

Si el cuñado del expresidente Danilo Medina acordó devolver 3 mil millones de pesos en efectivo y bienes, surge la pregunta: ¿cuál fue realmente el monto de la estafa a los contribuyentes dominicanos?

CRIMEN AMBIENTAL: FUEGOS FORESTALES

Provocar incendios durante el verano para luego aprovechar los árboles quemados es un delito grave, igual que cualquier otro crimen. La protección del medio ambiente no admite excepciones.

CHINA, RUSIA Y COREA DEL NORTE

El desfile militar de China, en presencia de los líderes de Rusia y Corea del Norte, se interpretó como un mensaje directo a Estados Unidos. Una muestra de que la geopolítica global sigue activa y desafiante.

REFORMA LABORAL Y LA CESANTÍA

Resulta alentador que Eddy Olivares haya asegurado que la cesantía no será tocada en la reforma laboral. Sin embargo, es recomendable mantener la atención y el análisis sobre los cambios que puedan surgir.