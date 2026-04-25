Santo Domingo.-A partir del próximo semestre, carreras de las facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), serán rediseñadas y diseñadas en un enfoque por competencias y estarán hábiles para ser seleccionadas por los estudiantes de nuevo ingreso.

La información la ofreció el rector de la UASD, Editruidis Beltrán, quien indicó que esos cambios procuran convertir esa academia en una universidad más “moderna, ágil, humana y pertinente”.

Anunció además que, próximamente, será remozada la planta física de la Biblioteca Pedro Mir, una obra que estará a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

“Será una renovación profunda de sus estructuras que, sumada a la instalación de fibra óptica bajo el programa UASD Conectada, convertirá a nuestra biblioteca en un referente de modernización”, afirmó el rector.

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Agregó que “ésto se suma a la próxima inauguración, en este mes de mayo, del Centro de Multiservicios y la Plaza Estudiantil”.

Dijo que esos proyectos fueron diseñados por arquitectos de la UASD “en base la visión transformadora que propusimos en nuestro plan de gestión”

Aseguró que esas iniciativas están pensadas para el beneficio del principal activo de la UASD, que son sus estudiantes.

Ratificó que las universidades están llamadas a preservar el futuro científico, intelectual, económico y cultural de las naciones.