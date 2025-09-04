SANTO DOMINGO.– Un sismo de magnitud 4.4 en la escala de Richter se registró en la mañana de este jueves, siendo sentido con fuerza en la provincia San José de Ocoa y perceptible en varias zonas del Gran Santo Domingo, incluyendo la capital.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 9:38 de la mañana, según reportes preliminares del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). El epicentro se localizó a varios kilómetros al sur de San José de Ocoa, a una profundidad estimada de 10 kilómetros, lo que favoreció su percepción en la superficie.

Empleados del edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, conocido popularmente como El Huacal, fueron evacuados de manera preventiva hacia la explanada frontal del complejo por el sismo de 4.4 de este jueves.

En la ciudad de Santo Domingo, el temblor provocó momentos de tensión en distintos sectores y edificios públicos. En particular, los empleados del edificio gubernamental Juan Pablo Duarte, conocido popularmente como El Huacal, fueron evacuados de manera preventiva hacia la explanada frontal del complejo. La medida fue adoptada por razones de seguridad, ante la posibilidad de réplicas o daños estructurales.

Sismo de magnitud 4.4 registrado en San José de Ocoa y percibido en Santo Domingo

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades de la Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otros organismos de respuesta rápida se mantienen en monitoreo constante de la situación.