El inversionista de origen puertorriqueño José E. Feliciano y su esposa, la empresaria Kwanza Jones, se encuentran en la fase final de las negociaciones para adquirir la franquicia de Grandes Ligas de Béisbol, los Padres de San Diego, por un monto aproximado de 3,900 millones de dólares.

El acuerdo se produce tras meses de conversaciones con la familia Seidler, actuales propietarios del equipo, quienes buscaron una transición que garantizara la estabilidad financiera y competitiva de la organización tras el fallecimiento de Peter Seidler en 2023.

Lee también: Tigres blindan a Kevin McGonigle con pacto de 150 millones y ocho años

Cifra histórica de compra de Padres de San Diego

De concretarse la cifra de 3,900 millones, la venta se posicionaría como una de las más altas en la historia del béisbol, superando los 2,400 millones pagados por los Mets de Nueva York en 2020.

Feliciano, cofundador de la firma Clearlake Capital y actual copropietario del Chelsea FC, se convertiría en una de las figuras de origen hispano con mayor peso jerárquico dentro de las Grandes Ligas.

El dominicano Fernando Tatis Jr juega con los Padres de San Diego.

Fuentes cercanas a la negociación indican que el grupo inversor planea mantener la agresiva estrategia de nómina que ha caracterizado a los Padres en las últimas temporadas para buscar su primer título de Serie Mundial.

El cierre definitivo de la operación está sujeto a la aprobación formal de los demás propietarios de equipos de la MLB, proceso que suele tomar varias semanas para verificar el cumplimiento de los protocolos de la liga.