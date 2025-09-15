El jefe de Estado evitó calificar el caso, reafirmando su compromiso de no interferir en los procesos judiciales

Santmo Domngo.- El presidente Luis Abinader se refirió este lunes al escándalo en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), tras las denuncias de presuntas irregularidades que ya fueron remitidas al Ministerio Público.

Durante su encuentro semanal con la prensa, el mandatario evitó adelantar juicios sobre el alcance del expediente y reiteró que será el órgano persecutor el que determine la magnitud de las anomalías y las acciones judiciales a seguir.

“Eso debería ser el Ministerio Público que actúe. Nosotros le hemos dado, como siempre, total libertad en este y otros casos. Ya ese caso está en el Ministerio Público y cualquier opinión no es correcta; ya tiene que ser una opinión de ellos. Tienen libertad de actuar”, declaró Abinader.

El jefe de Estado subrayó que su gestión mantiene como principio inquebrantable la independencia del Ministerio Público en todos los procesos de investigación. “No vamos a intervenir, ni en este ni en ningún otro caso. Nuestro compromiso es que se investigue y se procese en base a la ley, caiga quien caiga”, puntualizó.

La respuesta presidencial se produce en medio de crecientes cuestionamientos públicos sobre las presuntas irregularidades administrativas en Senasa, lo que ha generado un fuerte debate político y social sobre la transparencia en el manejo de los fondos de salud.