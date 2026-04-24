Santo Domingo.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) suspendió hoy por varias horas las labores docentes y administrativas en la sede central, en la capital, para permitir que profesores, estudiantes y empleados participen en los actos conmemorativos del 61 aniversario de la Revolución de Abril de 1965

La suspensión de extenderá de la 7:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde, indicó un comunicado emitido por las autoridades de la UASD.

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La conmemoración iniciará a las 8:00 de la mañana con una ofrenda floral en honor a los héroes de la gesta patriótica, en la Puerta Monumental Gesta de Abril, en la sede central de la academia.

A las 10:00 de la mañana habrá una investidura de grado y post grado, en la plaza Héroes de Abril del centro docente.

Ambos actos serán encabezados por el rector de la academia, Editrudis Beltrán.

«La medida tiene el objetivo de facilitar la participación de la familia universitaria en estas importantes ceremonias y asegurar el orden protocolar en el campus», dice el comunicado.

«Las actividades docentes se reanudarán con normalidad a partir de la hora señalada», siguió diciendo el comunicado.