Polémica por ataques militares de Pete Hegseth a narcolanchas en el Caribe

Pete Hegseth Secretario de Guerra EE. UU.

Los ataques militares contra presuntas narcolanchas en el Caribe, en los que han muerto varias personas, lo han colocado en el centro de una polémica en la que ha intervenido a su favor el presidente Donald Trump. Legisladores demócratas han demandado enjuiciarlo por homicidio y crímenes de guerra por el caso de los ataques.

Ramón Santiago Dirigente interino Escogido

Ante la debacle del Escogido se le ha asignado la responsabilidad de recuperar la mística del conjunto, tras la salida del boricua Alex Cintrón. Los dirigentes suelen tener su cuota de culpabilidad cuando los equipos se desploman o no dan lo proyectado. Unas veces son muy permisivos y otras erráticos en las decisiones.

León XIV Jefe del Vaticano

Frente a los conflictos en Medio Oriente, Europa y América Latina estimula que asuma un rol más activo en favor de la paz. Al deplorar las guerras critica la agresión de Rusia a Ucrania y el genocidio de Israel en Gaza. Pero también se ha pronunciado contra una intervención de Estados Unidos en Venezuela.