El director de la TNR, Claudio Caamaño; la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo y Steven Valdera, Gerente de Emprendimiento del Bagricola, cortan la cinta que dejó inaugurado el proyecto

Productores agrícolas de la provincia San Juan destacaron los beneficios económicos, productivos y ambientales obtenidos tras la implementación del moderno sistema de riego por goteo, como parte del programa de tecnificación agrícola impulsado por el Gobierno, a través del Banco Agrícola (Bagrícola) y la Dirección de Tecnificación Nacional de Riego (TNR).

Durante el acto de inauguración del proyecto “Tecnificación de riego por goteo para tabaco, caso San Juan”, los agricultores resaltaron cómo esta iniciativa está transformando la producción de alimentos en el país mediante la optimización del uso del agua.

Indicaron que esa tecnología fue adquirida con préstamos del Bagrícola y bonos no reembolsables de la TNR.

En 2025, ambas instituciones se unieron en el programa Bagri-Riego, con la finalidad de impulsar el buen uso del agua entre los campesinos.

Productor duplicó densidad de siembra

Alberto Roa Castillo, pequeño productor de tabaco de Las Matas de Farfán, relató que la instalación de un sistema de riego por goteo le permitió duplicar la densidad de plantas sembradas por tarea, ahorrar agua y reducir costos en mano de obra y combustibles durante el proceso de irrigación.

Contó que inició su proyecto de siembra y cosecha de tabaco en 2019 enfrentando múltiples dificultades para irrigar el terreno, debido a que con el riego por gravedad se pierde hasta el 80 % del agua disponible.

“Pasábamos dos y hasta tres días para mojar este terreno, y había áreas donde la mata crecía y otras donde no. Ahora vemos una diferencia enorme en el rendimiento por tarea, en el ahorro de agua y en la reducción de costos”, expresó Roa Castillo, conocido en su comunidad como “Papito”.

El agricultor Alberto Roa Castillo muestra a los periodistas como funciona el sistema de bombeo por coteo en su plantación de Tabaco.

El agricultor precisó que ahora tiene una proyección superior a los tres quintales de tabaco por tarea y expectativas de ganancias que podrían superar el millón de pesos en la presente cosecha.

“Estos beneficios indican que estamos ante el punto de partida para una transformación de la agricultura de San Juan”, dijo.

Su moderno proyecto de irrigación tuvo un costo de RD$978,000, de los cuales el 30 % fue cubierto mediante un bono no reembolsable.

“Esos recursos se agradecen infinitamente”, expresó el agricultor.

Las declaraciones fueron ofrecidas en presencia del director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez; la gobernadora de San Juan, Ana María Castillo Mateo; el gerente de Emprendimiento del Bagrícola, Steven Valdera, y Nidia Viña, quienes encabezaron el acto.

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Reducción drástica de costos

Además del incremento productivo, el sistema ha generado una reducción significativa en los costos operativos.

El productor aseguró que anteriormente gastaba entre RD$40,000 y RD$50,000 en mano de obra para el riego, además de unos RD$20,000 en combustible para extraer agua desde un reservorio. Actualmente, la operación puede ser manejada prácticamente por una sola persona.

“Antes necesitábamos cuatro hombres trabajando todo el día con palas para regar. Eran cuatro hombres con dos palas el día entero a 800 pesos por día. Ahora simplemente abrimos y cerramos válvulas. El agua va directamente donde está la planta y no se desperdicia”, explicó.

Modelo innovador de financiamiento

Caamaño explicó que este esquema de cofinanciamiento representa uno de los modelos más innovadores de apoyo agrícola en la región, permitiendo acelerar la adopción de tecnologías modernas en el campo dominicano.

El funcionario expresó que el proyecto inaugurado forma parte de una estrategia nacional orientada a fortalecer la competitividad del sector agropecuario, mejorar la calidad de vida de los productores y fomentar una agricultura más eficiente y sostenible.

Manifestó que la tecnificación del riego no solo ahorra agua, sino que también hace la agricultura más rentable, competitiva y digna para el productor.

Asimismo, resaltó el éxito del programa Bagri-Riego, tras señalar que la iniciativa está motivando a otros agricultores a integrarse al programa de tecnificación, ante los resultados visibles en productividad y rentabilidad.

“A partir de que aplicamos la bonificación, que fue el año pasado, básicamente a mediados del año pasado, pues ese año, apenas con medio año aplicando la bonificación, el Banco Agrícola tramitó 10 veces más financiamiento vinculado al sistema de riego, aquí en San Juan, que los años anteriores”, expresó Caamaño a los periodistas.

“Porque esto no solamente ahorra agua, esto también promueve sistemas, promueve esquemas productivos más competitivos, más rentables, ambientalmente más sostenibles, esto impacta la calidad de vida del productor, ya el productor no tiene que andar con una asada por ahí, abriendo y cerrando con una pala”, agregó.

Caamaño precisó que el programa Bagri-Riego une la capacidad técnica de la TNR con la capacidad de financiamiento del Bagrícola, a tasas accesibles, con el propósito de modernizar el sistema de riego del país y promover un uso más eficiente del agua en la producción agrícola nacional.

El programa Bagri-Riego fue anunciado oficialmente el 18 de febrero de 2025. Desde entonces, ha lanzado diversas convocatorias para zonas específicas, como San Juan, Azua, Bahoruco, Independencia y áreas ganaderas.