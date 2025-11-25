Monte Plata.– Un joven identificado solo como Jesús Santos fue hallado sin vida en avanzado estado de descomposición la mañana de este martes en el sector Café Negro, en Monte Plata, generando alarma y consternación entre los residentes de la zona.

Vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades tras percibir un fuerte hedor que provenía de la vivienda donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Miembros de la Policía Nacional y del Sistema de Emergencias 9-1-1 acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Puedes leer: Procuraduría activa pesquisas del caso Senasa

Respuesta de las autoridades

De acuerdo con el diagnóstico del médico legista, el joven padecía de insuficiencia renal crónica y su deceso se produjo por causas naturales. Hasta el momento no se han ofrecido más detalles sobre sus familiares ni el tiempo que llevaba fallecido.

Las autoridades continúan con el levantamiento de información mientras residentes manifiestan su pesar por el trágico hallazgo.