Encuentro pertinente

La grave crisis política y social de Haití es causa de un desenfreno migratorio que coloca en riesgo la gobernanza, seguridad interior y la soberanía nacional, por lo que resulta pertinente la invitación formulada por el presidente Luis Abinader a anteriores ex jefes de Estado para abordar tan delicada situación.

La sociedad dominicana agradecería sobre manera que los exmandatarios Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina aporten juntos al actual presidente sus experiencias en modo de propuestas para blindar a la nación ante el peligro inminente de que el impetuoso drama haitiano cruce el río Masacre.

Un encuentro de esa naturaleza requiere que el Presidente, Ggobierno y partido oficial ofrezcan clara garantía de que no sería tintado de politiquería en provecho o perjuicio de ninguna bandería política y que lo acordado se cumpliría a pie de letra.

Si de verdad se desea que ese encuentro se realice y que tenga el éxito deseado, se requiere que las 15 medidas que aplica el Gobierno para garantizar control migratorio sean puestas sobre la mesa o al menos explicadas con detalle, para el caso de que algunas sean modificadas o inhabilitadas a requerimiento de los expresidentes.

El doctor Fernández propuso un “dialogo nacional amplio e inclusivo” que permita a República Dominicana adoptar política de Estado para enfrentar la situación provocada por la crisis haitiana, lo que podría comenzar con la sugerida reunión de exmandatarios.

Hipólito Mejía expuso la necesidad de que el Gobierno regularice a nacionales haitianos porque esa mano de obra es necesaria, “queramos o no aceptarlo, porque la agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos”, otro planteamiento que debe ser socializado en un encuentro entre expresidentes.

Danilo Medina tiene mucho que aportar en torno a la crisis haitiana y el desenfreno migratorio porque durante su gobierno se aplicó un programa de regularización migratoria después que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168-13 sobre la nacionalidad dominicana.

Sin pretender que un encuentro del presidente Luis Abinader con los tres mandatarios anteriores garantice blindaje de la soberanía nacional ante el drama haitiano, los acuerdos a que se arriben en una reunión de esa envergadura -ojalá sea conjunta- en el menor de los casos tendría ribetes de históricos.