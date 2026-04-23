La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, asistió a un almuerzo con propietarios y directores del Grupo de Comunicaciones Corripio, que encabezaron José Luis Corripio Estrada, Manuel Corripio Alonso y José Alfredo Corripio Alonso, acompañados de José Monegro, Bienvenido Álvarez Vega, Bolívar Díaz Gómez y Miguel Franjul, directores de los periódicos El Día, Hoy, El Nacional y Listín Diario; Roberto Cavada, de Telenoticias, canal 11, y Edith Febles, del programa El Día. Patricia Aguilera y Keyla Díaz, funcionarias de la embajada, acompañaron a la representante de EUA.