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La embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, asistió a un almuerzo con propietarios y   directores del Grupo de Comunicaciones Corripio, que encabezaron José Luis Corripio Estrada, Manuel Corripio Alonso y José Alfredo Corripio Alonso, acompañados de  José Monegro, Bienvenido Álvarez Vega, Bolívar Díaz Gómez y Miguel Franjul, directores de los periódicos El Día, Hoy, El Nacional y Listín Diario; Roberto Cavada,  de Telenoticias, canal 11,  y  Edith Febles, del programa  El Día.  Patricia Aguilera y Keyla Díaz, funcionarias de la embajada,  acompañaron a  la representante de EUA.

TEMAS: #Embajadora#Leah Campos#Medios Corripio
El Nacional

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