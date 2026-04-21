La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, sostuvo un encuentro con los directores de medios del Grupo Corripio, en el que abordó temas relacionados con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

Durante la reunión, la diplomática manifestó su respaldo a la existencia de una prensa libre, independiente y accesible; además, destacó que el periodismo desempeña una función en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las sociedades.

La embajadora se reunió con los directivos Manuel Corripio, José Alfredo Corripio y el empresario José Luis Corripio Estrada (Don Pepín).

Medios del Grupo Corripio

De igual modo, estuvieron presentes Bolívar Díaz Gómez, director de El Nacional; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Bienvenido Álvarez Vega, director de Hoy, y José P. Monegro, director de El Día.

También Roberto Cavada, productor y presentador de la emisión estelar de Telenoticias y Edith Febles, periodista y conductora del programa matutino El Día.

Al finalizar el encuentro, la jefa de la misión diplomática agradeció la recepción por parte de la familia Corripio y resaltó la importancia de mantener canales de comunicación entre la delegación estadounidense y los medios locales.