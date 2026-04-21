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Embajadora de EE. UU. se reúne con directivos del Grupo Corripio

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Embajadora de EE. UU. se reúne con directivos del Grupo Corripio

La embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos, sostuvo un encuentro con los directores de medios del Grupo Corripio, en el que abordó temas relacionados con el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

Durante la reunión, la diplomática manifestó su respaldo a la existencia de una prensa libre, independiente y accesible; además, destacó que el periodismo desempeña una función en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las sociedades.

La embajadora se reunió con los directivos Manuel Corripio, José Alfredo Corripio y el empresario José Luis Corripio Estrada (Don Pepín).

Medios del Grupo Corripio

De igual modo, estuvieron presentes Bolívar Díaz Gómez, director de El Nacional; Miguel Franjul, director de Listín Diario; Bienvenido Álvarez Vega, director de Hoy, y José P. Monegro, director de El Día.

También Roberto Cavada, productor y presentador de la emisión estelar de Telenoticias y Edith Febles, periodista y conductora del programa matutino El Día.

Al finalizar el encuentro, la jefa de la misión diplomática agradeció la recepción por parte de la familia Corripio y resaltó la importancia de mantener canales de comunicación entre la delegación estadounidense y los medios locales.

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Frank Pacheco

Frank Pacheco