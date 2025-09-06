Santo Domingo.– El productor musical cubano-estadounidense Emilio Estefan y el cantante dominicano Vladimir Dotel, líder del grupo Ilegales, protagonizaron un encuentro inesperado en un restaurante de la República Dominicana, donde fueron captados en un video disfrutando y cantando juntos.

El momento fue compartido en redes sociales y generó entusiasmo entre los seguidores de ambos artistas, quienes destacaron la unión de dos figuras representativas de la música latina. La presencia de Estefan, considerado una leyenda en la producción musical internacional, dio un matiz especial a la velada.

“El señor Emilio Estefan esta noche con nosotros. Esto no se ve todos los días, una gloria de verdad, increíble, don Emilio siempre el respeto, un cariño especial”, expresó Vladimir Dotel segundos antes de interpretar una de sus canciones icónicas, lo que arrancó aplausos y ovaciones de los presentes.

Puedes leer: Adiós a María Cristina Camilo: Luis Abinader y figuras públicas lamentan muerte de la pionera en radio y televisión

El encuentro refuerza los vínculos culturales entre República Dominicana y Miami, dos epicentros de la música latina.

Además, simboliza el reconocimiento de Estefan al trabajo de artistas dominicanos como Dotel, cuya trayectoria al frente de Ilegales ha dejado huella en el merengue y la música tropical.