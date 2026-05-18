El Presidente optó por conversar con las enfermeras para desactivar la huelga que tienen programada para hoy y mañana. Bien por él.

Abinader recibió en Miami su premio como “Campeón de la Libertad” otorgado por la Universidad Internacional de Florida. ¿Algún comentario?

Las enfermeras son las que más duro trabajan en los hospitales, pero los beneficios son para los médicos. Así es la cosa.

Las elecciones en Perú fueron el 12 de abril, pero contar los votos se tomó más de un mes. Por las irregularidades renunció el titular de elecciones.

Expectativas con la visita a China de Vladimir Putin después que lo hiciera el estadounidense Donald Trump. Parece que algo se mueve.

Las circunstancias en que Esmeralda Moronta fue muerta por su expareja ha sonado la alarma sobre los feminicidios. Y no es para menos.

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Allana más el camino para el éxito de los Juegos Centroamericanos el apoyo a las competencias del exministro de Deportes, Felipe Payano. ¿Sería lo que faltaba?

A pesar del intenso calor había mucha gente el sábado disfrutando de la Noche Larga de los Museos. La cultura merece estimularse. ¿Verdad?