Las exportaciones acumuladas entre enero y abril de 2026 ascendieron a US$5,062.66 millones, registrando un incremento interanual de 19.3 %, equivalente a US$822.15 millones adicionales frente al mismo período de 2025, en el cual se reportaron US$4,240.52 millones.

Las exportaciones de República Dominicana registraron un crecimiento interanual de 24 % en abril de 2026, al alcanzar US$1,340.55 millones, equivalente a US$259.43 millones más respecto al mismo mes del año pasado, cuando se registraron US$1,081.12 millones, según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

La colocación de bienes dominicanos en los diferentes mercados extranjeros significó una recuperación en abril de este año, ya que, para ese mismo período de 2025, las exportaciones locales experimentaron una baja interanual de 6.2 %, equivalente a US$72.1 millones menos respecto a abril de 2024.

Además, el desempeño de abril de 2026 refleja una aceleración del comercio exterior dominicano en medio de un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y la volatilidad logística.

Con este resultado, las exportaciones acumuladas entre enero y abril de 2026 ascendieron a US$5,062.66 millones, registrando un incremento interanual de 19.3 %, equivalente a US$822.15 millones adicionales frente al mismo período de 2025, en el cual se reportaron US$4,240.52 millones.

El crecimiento consolida la tendencia expansiva que ha mantenido el sector exportador dominicano durante los primeros cuatro meses del año. En ese cuatrimestre, las exportaciones promediaron US$1,265.66 millones mensuales.

Intercambio comercial

Las estadísticas de la DGA indican que el intercambio comercial (exportaciones e importaciones) de República Dominicana alcanzó los US$4,051.66 millones en abril de este año.

El monto representa un aumento de 12.4 %, equivalente a US$449.5 millones adicionales respecto a los US$3,602.10 millones reportados en el mismo mes de 2025.

Del total, las importaciones representaron US$2,711.10 millones, para una participación de 66.9 % del intercambio comercial. Mientras, las exportaciones constituyeron el 33.1 % restante, con US$1,340.55 millones.

En consecuencia, la balanza comercial dominicana continuó mostrando un déficit en abril de 2026, es decir, una mayor compra de bienes en los mercados extranjeros que ventas al exterior. Este saldo comercial fue de US$1,370.55 millones en ese mes.

Entre enero y abril de 2026, el intercambio comercial del país acumuló US$15,203.80 millones, para un aumento interanual de 9.3 %, equivalente a US$1,300.02 millones adicionales, en contraste con lo reportado en el mismo período de 2025, cuando totalizó US$13,903.78 millones.

En este caso, las importaciones representaron US$10,141.13 millones, equivalentes al 66.7 % del intercambio acumulado. En tanto, las exportaciones tuvieron una participación de 33.3 %, con US$5,062.66 millones registrados por las autoridades aduaneras. El saldo comercial acumulado fue un déficit de US$5,078.47 millones.

Por otro lado, la tasa de cobertura de las exportaciones se ubicó en 49.4 % en abril de 2026 y en 49.9 % en el acumulado a abril. Esto significa que las exportaciones dominicanas lograron cubrir cerca de la mitad del valor total importado por el país durante ambos períodos analizados.