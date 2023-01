El 16 de mayo del próximo 2024 el pueblo dominicano acudirá a las urnas, salvo un acontecimiento extraordinario ahora no previsto que obligue a la Junta Central Electoral a aplazar los comicios fijados para esa fecha, donde será escogido el próximo 58 Presidente del país.

Como no disponemos de una bola de cristal, ni del don de la adivinanza no podemos citar los nombres de quiénes serán los dominicanos cuyo número entre el Presidente o vicepresidente de la República, senadores, diputados, alcaldes, regidores, llegarán casi a mil.

Hay dos partidos en virtual extinción como parecen ser el Reformista Social Cristiano que no ha podido mantener la pujanza exhibida desde 1964, cuando fue fundado por Joaquín Balaguer hasta su muerte en el 2002, y el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano cuyo fundador y único candidato presidencial lo fue el general Retirado Elías Wessin Wessin, fallecido en el 2009.

Otros partidos con problemas son el de la Liberación Dominicana, que enfrenta el dilema de una división por la decisión del tres veces presidente Leonel Fernández de fundar la Fuerza del Pueblo de la cual ha anunciado será su candidato, mientras la parte tradicional de la organización morada escogió al alcalde santiaguero Abel Martínez, como su candidato, mientras el PRD no se sabe si también se dividirá o será fiel a las instrucciones de su actual presidente Ing.

Miguel Vargas Maldonado, mientras la organización en el poder, formada por renunciantes del PRD, y militantes del partido reformistas llego en las pasadas elecciones del año 2000, Luis Abinader Corona, volverá hacer su candidato en el 2004 mientras tanto se desconocen que harán las dispersas fuerzas de izquierda que ha mediado de este año iniciaron un proceso de unificación.

No hay que ser mago para saber que el presidente Abinader es el candidato con la mayor fuerza cuenta para salir triunfante en el 2024, llueva truene o ventee, dada la ejemplar obra de gobierno que ha desarrollado desde su ascenso al poder el pasado el 16 de agosto del año 2020.

De seguro en las próximas elecciones participará Guillermo Moreno. También participaron por parte de la Alianza País, mientras se desconoce la suerte que correrán los distintos partidos de izquierda que iniciaron a mediado de este año un proceso para eventual mente un proceso de unificarse, así como muchos otros que todavía no han anunciado los nombres de sus eventuales candidatos.

Por su parte el Partido Revolucionario Moderno ha dado clara señales de que postularse a la reelección al actual líder y primer mandatario Luis Abinader por considerarlo su más idóneo y formidable contendor el indicador para el 16 de mayo del 2024.

Todavía el presidente Luis Abinader no ha declarado si optará o no por un segundo mandato constitucional consecutivo pero su Gobierno se ha caracterizado no solo por el número de obras iniciadas y concluidas sino también por las originadas de otros periodos gubernamentales y que estaban sin terminar.