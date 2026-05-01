Los trabajadores dominicanos se movilizaron en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo

Santo Domingo.-El Día Internacional del Trabajo encuentra al 56% de los trabajadores dominicanos en el sector informal, sin acceso a la seguridad social y en total inestabilidad laboral.

La denuncia fue hecha hoy por un grupo de organizaciones sindicales, profesionales, políticas y populares que se concentraron en la Plaza Mauricio Baéz, en la capital, para conmemorar el Día del Trabajo.

“La programa sindical, gremial y popular con motivo del primero de mayo clasista y unitario” fue firmada por La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) y la Unión Clasista de Trabajadores (UCT).

También por la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (FAPROUASD), el Colegio de Abogados la República Dominicana (CAD), la Coordinadora Nacional Popular –(CNP), la Asociación Nacional de Enfermería (SONAEN), el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT) y el Bloque Popular “Jesús Adon”.

«Hoy la explotación de la clase trabajadora y la violación de sus derechos resultan más violentos que nunca por parte de la clase patronal. Esto conlleva a la precarización de la vida y al gran capital considerarse dueño y amo hasta de la libertad del resto de la humanidad», afirmaron.

Indicaron que el Gobierno amenaza con privatizar los servicios de salud, educación, electricidad y producción de alimentos, mientras sigue bajando el poder adquisitivo de los trabajadores.

«Las razones son más que suficiente para que la clase trabajadora y demás sectores oprimidos se lancen a la lucha para enfrentar las políticas neoliberales y privatizadoras de la clase y sectores dominantes que atentan contra el medio ambiente, la soberanía y la libertad sindical», precisaron.

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«Este primero de mayo, vivimos la realidad de sectores como las enfermeras, los agrónomos, los derechos humanos, los ambientalistas y maestros/as, que están en un proceso de lucha y abogando por el cumplimiento de acuerdos con las autoridades del país», indicaron.

«Las mujeres Trabajadoras, las juventudes, los profesionales y sectores populares están de pie defendiendo el derecho a la vida, reducción de la brecha salarial que afecta a las mujeres, contra el desempleo que afecta a las juventudes, las precariedades que sufren los trabajadores informales», insistieron.

Demandaron la indexación de los salarios al costo de vida, la revisión de exenciones fiscales en sectores privilegiados, la reducción temporal del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializado (ITBI) y el acceso universal a la salud, la educación y la vivienda digna, entre otras reivindicaciones.