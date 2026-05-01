Comerciantes de Haina denuncian amenazas y señalan a regidor Alexandro Pirón

Propietarios de colmados, bancas de lotería y pequeños comercios del municipio de Haina denunciaron hoy ante la Procuraduría General de la República que son víctimas de una presunta ola de intimidación, amenazas de muerte y actos vandálicos, que atribuyen a un grupo dirigido por el regidor Alexandro Pirón, presidente de la Asociación de Banqueros de Haina (Asobanca).

Los comerciantes aseguraron que varios individuos se presentan de manera violenta en negocios de la zona, donde alegadamente destruyen mercancías, ajuares y equipos, además de colocar mensajes amenazantes en paredes y establecimientos comerciales para intimidar a sus propietarios.

Según denunciaron, las presiones tendrían como objetivo obligarlos a integrarse a Asobanca, entidad que, afirman, opera bajo el control de Pirón.

Los afectados sostienen, además, que detrás de estas acciones existirían intereses de sectores políticos con poder en el municipio, que supuestamente buscan monopolizar el negocio de las bancas de lotería y ejercer control sobre parte del comercio local.

Ante el incremento de las tensiones, los denunciantes acudieron a la Procuraduría General de la República, donde depositaron formalmente una querella contra los presuntos implicados, alegando temor por su seguridad y la de sus familias.

Jesús Cuevas Pérez, presidente de la Asociación de Banqueros y Colmaderos Independientes de Haina, advirtió que la situación podría degenerar en un hecho de sangre si las autoridades no intervienen de manera urgente.

“Estamos denunciando esto antes de que ocurra una desgracia en Haina”, expresó.

Los comerciantes identificaron entre los presuntos involucrados a Wilinton Peña, José Román, Wilson Jiménez, Andrés Taveras y Yeudi Bisonó, quienes, según afirmaron, se dedican a presionar e intimidar a propietarios de negocios, empleados y banqueras del municipio.

Indicaron que las supuestas acciones de hostigamiento mantienen en zozobra a numerosos comerciantes y residentes de la comunidad.

De su lado, el presidente de los Derechos Humanos en la zona, David Jhonatan Báez, llamó al Ministerio Público a investigar las denuncias y actuar de manera preventiva para evitar situaciones lamentables.

Puedes leer: COE descontinúa alerta roja en cuatro provincias; mantiene 18 en amarilla y ocho en verde

Báez consideró que cualquier diferencia entre sectores comerciales debe resolverse mediante el diálogo y mecanismos pacíficos de solución de conflictos.

“Queremos que esta situación sea canalizada antes de que termine en violencia, como ha ocurrido en otros casos recientes en el país”, manifestó.

Los denunciantes reiteraron que, como miembros de una asociación independiente de colmaderos y banqueros, no están obligados a formar parte de Asobanca ni a someterse a presuntas presiones o amenazas.

Finalmente, responsabilizaron públicamente al regidor Alexandro Pirón de cualquier hecho que pudiera afectar la integridad física de ellos o de sus familiares, y reclamaron la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar el conflicto.