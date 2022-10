Entérate NY

►Demandados bajo la Ley RICO-EUA: Los autores del fraude electoral (quema, desaparición de valijas, y lanzar a la basura boletas válidas) denunciado por el doctor Yomare Polanco, postulado candidato a diputado en la circunscripción UNO-USA en las elecciones 2020, han sido demandados en la Corte Federal del Distrito Este de Pensilvania (caso No. 2:22-cv-02598-ER. Documento 5. Archivo del 09-28-22) bajo la Ley RICO, y según el Departamento de Justicia de EE.UU., esta Ley fue aprobada por el Congreso (1970) «para erradicar el crimen organizado en EUA y perseguir a los jefes de la mafia que se habían librado de ser procesados”. La Ley puede utilizarse en demandas civiles para exigir responsabilidades por actividades ilícitas, y permite a los demandantes emprender acciones legales contra una serie de acusados. Las demandas RICO triplican la cuantía de los daños, junto con los honorarios de los abogados, cuando tienen éxito.

►Nombres demandados ante Corte-USA: Este fin de semana, el doctor Polanco y uno de sus abogados, Albert Robles, ofrecieron detalles de esta Ley y nombres de todos los demandados, incluyendo los nuevos. En EUA figuran: Consulado RD en NY, Frank Cortorreal, Francisco Fernández, Emiliano Pérez, Luis Lithgow, Marcos Montilla, Félix A. Martínez (Ronny), Juan Aquino, José Mota, Wilson Díaz, Antonio Ayala, Ana Gratereaux, Francisco Cruz, Manuel Emilio Galván, Lourdes Fernández, Jesús Casanova, Pablo López, Miriam Marmolejo, Rafael Peña, Josefina Suero y Pedro González, altos dirigentes del PLD en EUA; además, los ex cónsules en NY Eduardo Selman y Carlos Castillo. Asimismo, los funcionarios de la JCE en la circunscripción 1-USA: Johanna L. Tineo, Fernando Núñez, Sara Lina Machado, Gisela Almonte, y Sublime Larancuent. Por la RD figuran: Julio César Castaño Guzmán y Gilberto Cruz Herasme, ex presidente y ex director del Voto Dominicano en el Exterior de la JCE; Gonzalo Castillo, ex candidato presidencial del PLD; Temístocles Montás, ex presidente del PLD en RD, y Alexis Lantigua, titular de la Secretaría de Dominicanos en el Exterior y del equipo técnico de la Comisión Organizadora de la Consulta (CONAP) del PLD. Un ciudadano en el alto Manhattan cantó. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Por sus hechos los conoceréis: Así dice el evangelio en Mateo 7:15, que forma parte de las enseñanzas de Jesús sobre cómo reconocer a los verdaderos seguidores. Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan, analizando los planteamientos del presidente de la FP, Leonel Fernández, durante su recién estadía en NY, quien, al participar de una cena con empresarios, profesionales, comerciantes y comunitarios, ofrecida por “Los 300”, que dirige Geraldo Rosario, manifestó: “Recuerdo que “Los 300” surgieron para las elecciones del 2016 y desde entonces se han mantenido fiel y apegados a sus principios y objetivos. Sugiero Geraldo que cuando volvamos aquí el año próximo, en el movimiento “Los 300 con Leonel” queremos ver también a los taxistas, bodegueros, dueños de supermercados, a Henry y sus amigos dealers de vehículos aquí también”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=jfjH6YIrrF4 Anterior a eso, Geraldo había proclamado: https://www.youtube.com/watch?v=QA83PkFGjAY Y es tan trabajador político el tal Geraldo!, vociferó un ciudadano en El Bronx. Otro le contestó “así es” y como dicen “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. ¡Ah! el presidente del movimiento “Amigos de Leonel” en NY, el reconocido Jaime Vargas, declaró hace un par de días “aunque la presencia de Fernández no contó con la cobertura periodística acostumbrada debido a que los medios dominicanos no fueron invitados a ninguna de las actividades”. Leonel también inauguró el local de la FP en el Alto Manhattan, evento al que los periodistas locales tampoco fueron invitados. Ver: https://elnuevodiario.com.do/amigos-de-leonel-dice-visita-a-nueva-york-mostro-fortaleza-del-lider-de-fp-en-el-exterior/ ¡Ay, ay, ay!

►¿Para senador de nuevo?: Una alta fuente del PLD en RD, coincidiendo con otra en esta urbe, informó a Entérate NY que el ex cónsul en NY y Haití, el ex senador y empresario Carlos Castillo, será el candidato a senador por el partido morado en las elecciones del 2024 en su natal Ocoa. El PLD quiere llevarlo de nuevo al congreso por su alta valoración entre los ocoeños, porque con él se garantiza el triunfo, por su experiencia y buen desempeño que tuvo como legislador y en otras funciones. Una de las fuentes recordó que viajó a Ocoa en junio 2019 a inscribir su candidatura a senador. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=2cuI3eqPheM Luego la retiró. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=QRbgmvye-ZY Diiicen que Castillo, conocido como “El Fuerte de Ocoa”, por su gran decisión al momento de resolver los problemas que atañen a su pueblo, siempre se ha propuesto una agenda para impulsar el desarrollo económico y social sostenible de su provincia y el país, y desde ya lo dan como seguro ganador en el 2024. ¡Ay, ay, ay!

►Designaciones consulares: Ante solicitudes de lectores nuestros para que mencionemos las recientes designaciones consulares en USA hecha por el presidente Luis Abinader, aquí están: Dinorah A. Acosta Mañé, cónsul honorario en Cancún-México. Carla M: Hernández de Grullón, vicecónsul en Miami. Carlos A. Domínguez Vargas, vicecónsul en Filadelfia. Yulia G. Kano Salcedo, vicecónsul en Boston. Ezequiel E. Rodríguez López, vicecónsul en Puerto Rico. Michael Amado de Jong Mejía, vicecónsul en Boston. Evangelina Encarnación Santiago, auxiliar consular en Paterson-Nueva Jersey. Yudelka M. García Cabrera, auxiliar consular en Orlando-Florida. Rosa D. Rodríguez de Cruz, auxiliar consular en Boston.

►Sin desperdicio: Lectores nuestros en Queens nos envían este artículo por su alto contenido de mensaje ético, moral y cívico, si se quiere, tomarse de ejemplo entre los políticos en RD. Ver: https://almomento.net/efecto-crisalida/ Fausto Jáquez fue entre los pocos funcionarios que Balaguer reconoció su seriedad y transparencia, nombrándolo como administrador de varias empresas del Estado. Actualmente es cónsul general de la RD en Hamburgo, Alemania, (decreto 49-21 del 29 de enero 2021) y se ha convertido, entre los muy pocos, en defender la obra de gobierno del presidente Luis Abinader desde el exterior, y como prueba para los diferentes paladares (políticos, profesionales, comunitarios, religiosos, deportivos y del ciudadano común) están los planteamientos que viene haciendo por la prensa nacional, a los cuales se ajusta el precepto bíblico en Juan 8:32 “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Diiicen que no hay dudas sobre su apoyo incondicional al presidente Abinader, desde hace mucho. Ver: https://www.elcaribe.com.do/destacado/fausto-jaquez-ratifica-apoyo-incondicional-a-luis-abinader/

►Periodismo RD de luto: Con el fallecimiento del colega periodista Robert Vargas, la semana pasada en la RD, el periodismo dominicano se encuentra de luto. Entérate NY expresa sus condolencias y se une al dolor de su esposa Cinthia e hijos. ¡Paz a su alma!

►Un paso positivo: Dominicanos en NYC comentan, analizan y hablan sobre los recientes planes pilotos implementados por la PN en la RD para modernizar sus acciones en contra de la inseguridad ciudadana, criminalidad y también registrar las acciones de los agentes del orden con pruebas. Ver: https://listindiario.com/la-republica/2022/10/01/741387/la-policia-entra-al-espacio-tecnologico?utm_source=taboola&utm_medium=taboola&utm_campaign=taboola Un paso positivo. Un paso de avance, diiicen en el Alto Manhattan los opinólogos y científicos analistas criollos en sus enjundiosos enfoques callejeros. Un ciudadano en la avenida Saint Nicholas vociferó “a los dominicanos que van desde NY a RD deben saber que con estas nuevas herramientas policiales les pueden decir “caman ahí” en sus travesuras que suelen hacer algunas veces”. ¡Ay!

►Quitaron los US$10 Tarjeta Turista: La Junta de Aviación Civil (JAC), por orden del presidente Luis Abinader, ha ordenado a los operadores aéreos nacionales y extranjeros que no será efectuado el cobro de los $10 dólares por concepto de Tarjeta de Turismo. Los perremeístas de NY felicitan al mandatario y celebran eso como una conquista, haciéndose los desentendidos de que se estaba violando la Constitución de la RD. De acuerdo a estadísticas del Banco Central (BC), solo el año pasado, ingresaron vía aérea 5.5 millones de pasajeros, de los que 1.9 millones eran dominicanos y extranjeros residentes, significando unos 19.3 millones de dólares por el cobro de la Tarjeta de Turista. Para el 2021, las recaudaciones por el pago de tarjetas alcanzaron $3,433.0 millones de pesos, reporta la DGII. En agosto pasado llegaron a RD la cantidad de 621,953 extranjeros, y desde enero a agosto (2022) 4,904,162 turistas y otros 755,818 excursionistas.►En 5 años solo 22,542 reembolsos: Un reporte en la prensa nacional indica que solo esta cantidad de dominicanos recibieron los reembolsos de los $10.00 dólares por cobro de la Tarjeta de Turista para entrar a RD. Ver:https://www.diariolibre.com/economia/turismo/2022/08/08/reembolsos-dados-por-tarjeta-de-turista-para-entrar-a-rd/1991642?utm_source=relacionadas&utm_medium=nota&utm_campaign=relacionadas Un ciudadano en El Bronx vociferó “esos millones de decenas de dólares cobrados hay que devolverlos a la comunidad de ultramar. ¿Y los cuartos dónde están? ¿Otro le contestó “En el National City Bank?

►¿Nueva línea aérea con precios bajos?: Alegría entre dominicanos NY por el reciente anuncio de la nueva línea aérea dominicana (Arajet) que viajará a USA. Fue inaugurada por el presidente Luis Abinader en marzo de este año, proclamando “Arajet podrá contar con el respaldo del gobierno dominicano ya que a través de esta nueva línea aérea nacional se podrán incentivar nuevos mercados y multiplicar la llegada de turistas al país, así como la importancia de que los dominicanos residentes en el extranjero puedan venir a ver a sus familiares con tarifas a precios bajos. Ver párrafo 12: https://elnacional.com.do/abinader-preside-lanzamiento-linea-aerea-arajet/ Tres meses antes (diciembre 2021) el mandatario había anunciado:“Vuelos especiales desde NY a RD por menos de US$500.00 con impuestos incluidos”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/abinader-anuncia-vuelos-especiales-desde-ny-a-rd-por-menos-de-us500-con-impuestos-incluidos/. La nueva línea aérea, en su página web, anuncia precios a El Salvador a $158.00 dólares; México a $198.00; Curazao a $178.00; y Colombia a $198.00. Ver: https://www.arajet.com/es Los precios por equipajes. Ver: https://www.arajet.com/es/baggage A viajar barato vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan.

►AA elimina rutas desde USA a RD: La línea aéreaAmerican Airlines (AA) canceló hace pocos días 3 rutas desde EEUU hacia RD. Desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia (PHL) al Aeropuerto Las Américas (AILD) y al Internacional del Cibao (STI) en RD, y desde el Aeropuerto Internacional de Dallas Fort Worth (DFW), hacia Las Américas. La aerolínea justifica la cancelación de las rutas debido a una demanda reducida de vuelos hacia estas localidades.

►Un valor dominicano en NY: Noemí Guzmán es chef internacional con especialidad en toda la comida criolla y en decenas de platos internacionales. Ha tenido participación destacada en varios eventos a nivel mundial. Con más de una década de experiencia y compartiendo escenario en el arte culinaria en RD, EUA, Puerto Rico, Canadá y varios países de Europa, ahora nos presenta su “glamour” en el nuevo restaurant “Jalao”, ubicado en “Radio-Hotel”, en la avenida Ámsterdam entre las calles 181 y 180, en el Alto Manhattan. Un lugar de primera, poniendo en alto la bandera tricolor. Ver: https://hoy.com.do/antonio-espaillat-explica-motivos-instalar-jalao-en-nyc/ Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Noemí, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: En el Gobierno de USA hay programas que ayudan a reparar o modificar su vivienda. Verificar si califica para algún tipo de ayuda. Más información: https://www.usa.gov/espanol/vivienda-accesible

►Cultura general: La Segunda Enmienda de la Constitución de los EUA “protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas”. Es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego, ya que es parte de la llamada Bill of Rights (Carta de Derechos estadounidense). Hasta este sábado 1 de octubre, las estadísticas del “Archivo de Violencia Armada (GVA), con sede en Washington DC, establecía la cantidad de 33,414 fallecidos por balas. 15,330 por homicidio y 18,084 por suicidio. Además, 29,889 heridos, algunos de gravedad. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=YgJMBvilzzE

►Dólar y euro hasta este domingo 18 de septiembre: Compra del dólar 52.70 y venta 54.28; Compra euro 50.60 y venta 54.23

►Combustibles del 1 al 7 de octubre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com