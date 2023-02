PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Trapean en debate con presidente PRM-NY: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que el recién debate entre el postulado candidato a diputado Yomare Polanco y el presidente del PRM-NY, vicecónsul Yulín Mateo, demostró que los perremeístas no quieren reconocer lo que impone la Ley a través del método D’Hondt, un método de promedio mayor para asignar los puestos en el Congreso en sistemas de representación proporcional por listas electorales, que se utiliza para asignar los escaños a los diputados, es decir 3 a 1, en este caso los votos de Yomare se multiplicaban por 3 o los votos de los perremeistas se dividían entre 3. Eso dice el método, que por cierto ya no existe. Es por ello, que en ocasiones hay delegados políticos que obteniendo menos votos que otros candidatos de otros partidos, resultan electos, porque privilegia al partido que obtenga más votos en sentido general. Ver: https://elnuevodiario.com.do/sabes-en-que-consiste-el-metodo-dhondt-utilizado-en-elecciones-para-asignar-las-diputaciones/ Diiicen que Yulín trató de tomar la cancha y lo dejaron que expusiera sin interrupción sus planteamientos, pero cuando Polanco comenzó a presentar los hechos que le hicieran la JCE pasada, el PRM, y el PLD, y su triunfo basado en el método D’Hondt, el vicecónsul interrumpía y volvía a interrumpir, porque no le interesaba que se explicara lo que manda dicho método. Quedó claro que Polanco demostró que ganó la diputación. Enviaron un video a Entérate NY para que nuestros lectores saquen sus propias conclusiones. Un ciudadano en El Bronx, vociferó: “El PRM en NY es como Jalisco que nunca pierde y cuando pierde arrebata” ¡Ay, ay, ay! Video: https://www.youtube.com/watch?v=zzuazBsz-Z

►Dos pájaros con un solo tiro: Felipe Febles, presidente de la Gran Parada del Bronx, se encuentra en RD haciendo los contactos en Montecristi para dedicarle el evento de este año a esa provincia. Bien. Pero, hace dos semanas una fuente a lo interno del PRM-NY confirmó a Entérate NY que se le ha abierto el apetito y está barajando aspirar a una diputación por la circunscripción 1-USA por el partido de gobierno. La misma fuente nos afirmó que está haciendo contacto en RD al más alto nivel con la dirigencia de la organización. Para eso se llevó en la comisión de la Gran Parada a un alto y respetado dirigente perremeísta en los “nuevayores”. Nos afirma la fuente que él quiere ser un candidato por consenso dentro del PRM, de lo contrario no aspiraría. Se ha reunido con “titiri-mundati” de los “perremeeces” en el país, queriendo matar dos pájaros con un solo viaje. Alguien vociferó en Grand Concourse: “Felipe hace tiempo que está metido en el PRM y participando de reuniones secretas”: Ver: http://www.elquisqueyano.com/index.php/politicas/14266-presidente-gran-parada-del-bronx-no-sejuramentara-prm-ny Otro recordó la gran fiesta que le hizo al partido en diciembre pasado en un restaurant ubicado en el 1779 de la avenida Webster en El Bronx, como un regalo y acercamiento con sus futuros “compañeros”. ¡Vuelta al globo!

►También deben ser portavoces: A los dominicanos que ya están en NYC hay que llamarlos y decirles que se dirijan al Instituto Técnico del Renacimiento (RTI), una organización sin fines de lucro que preside el dominicano David Hiraldo, ubicada en el 173 East de la calle 112, entre las avenidas Lexington y la Tercera, con teléfono 212-722-5000 y Fax 212-722-5022. La página: https://renaissancetechnicalinstitute.org/ y davidh@renaissancetechnicalinstitute.org Allí recibirán el entrenamiento gratuito y certificado válido en todo EUA, sobre Orcha 40 (enseña al estudiante como evitar accidentes en construcciones), también los cursos gratis de electricidad, plomería, carpintería, instalación del sistema de aire central (HVAC), paneles solares, asistente de oftalmología e informativa. El año pasado se graduaron 980 estudiantes, entre venezolanos, peruanos, guatemaltecos, dominicanos, uruguayos y mexicanos, entre otras nacionalidades recién llegadas a la Gran Manzana. No importa que el estudiante sea legal o indocumentado, no sea bachiller, haya salido de la cárcel y tenga récord, no hable inglés, se puede inscribir y graduarse. El RTI brinda una segunda oportunidad a las personas, como lo establece su política.

►Truena cónsul EUA en RD: El cónsul de EUA en RD, Greg Segas, durante el recién conversatorio titulado “La vuelta es RD” celebrado en el país caribeño, tronó dejando entrever muchas cosas con sus planteamientos a las autoridades dominicanas, diiicen observadores políticos del patio en el Alto Manhattan. “Sabemos que vivimos tiempos difíciles, por la pandemia y la incertidumbre por la economía mundial, muchos sienten el deseo de buscar una nueva vida de oportunidades en USA, lo entendemos y trabajamos cada día para que esos sueños se hagan realidad para aquellos que cumplen las pautas establecidas por nuestras leyes”, dijo, pero, los dominicanos no están entre los ciudadanos que pueden solicitar entrada a EE. UU. sin visa. “Casi 200 mil quisqueyanos intentaron entrar ilegal a territorio estadounidense en 2022, y hay un aumento exponencial de migrantes dominicanos por sus fronteras”. Añadió que el servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, en el 2021 detectó más de 1,600 dominicanos intentando cruzar ilegalmente la frontera por México, y que, en el 2022, la cifra aumentó a casi 22 mil personas. Participaron en dicho conversatorio el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps; Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Victor-Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes. “El que tiene oídos para oír, oiga”, vociferó un ciudadano en Brooklyn.

►Un valor dominicano en NY: Wendy Poveda, genuina dominicana, nacida en NYC, estudió en la escuela P.S. 132 Juan Pablo Duarte, ubicada en el sector de Washington Heights-Alto Manhattan. Luego fue profesora y actualmente es directora del centro docente con más de 200 estudiantes de diferentes etnias, pero en su mayoría dominicana. Poveda resalta su dominicanidad y pone en alto la bandera tricolor como lo demostró el pasado día 26, al celebrar entre sus estudiantes, líderes comunitarios, invitados especiales y funcionarios electos, el 210 aniversario del natalicio del patricio de la RD (Duarte). Es una permanente asesora y orientadora de los hombres del futuro (niños) del buen comportamiento que deben tener, siempre estudiar para gozar de mucho bienestar. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Wendy, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El primer uso de un globo espía data de 1794, y desde entonces los han empleado distintos países, sobre todo en época de guerra. El globo chino derribado el pasado fin de semana por EUA, al considerarlo estar espiando, volaba a una altura de 18 mil 600 metros (60,000 pies) de altitud (más de 18 kilómetros de altura), y tenía el tamaño de unos tres autobuses escolares, dijeron las autoridades estadounidenses.

►Dólar y euro hasta este domingo 5: Compra del dólar 55.66 y venta 56.83; Compra euro 59.65 y venta 63.27

►Combustibles: Del 4 al 10 de febrero se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com