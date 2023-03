PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Al “pipá” análisis callejeros en NYC: Los llamados analistas dominicanos, al igual que observadores políticos y demás “yerbas aromáticas” no le han dado tregua al tiempo para debatir en todas sus dimensiones y en diferentes lugares públicos del Alto Manhattan (restaurantes, bodegas, barbería, salones de belleza, entre taxistas, profesionales, comunitarios, periodistas, y ciudadanos comunes), los apresamientos que se efectuaron la madrugada de este domingo en RD contra los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo (El Penco), ex candidato presidencial del PLD en el 2020; de Hacienda, Donald Guerrero; administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; del Contralor General de RD, Daniel Omar Caamaño; el ex director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, entre otros. Se realizaron 40 allanamientos entre el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 policías y un amplio equipo de apoyo administrativo. Esto junto al llamado “Pacto de Nación” sobre Haití y sus crisis, para una política de Estado, firme, estratégica y uniforme que proteja y brinde confianza al pueblo dominicano, son pasos estratégicos para fortalecer una reelección y asegurar el triunfo, diiicen.

Entérate NY 7

►Los debates: En los llamados debates entre los analistas quisqueyanos en NYC, diiicen: 1- “Bien trancao’ porque se robaron todos los cuarto$ del mundo”. “Les deben incautar esos millone$”. “Para la cárcel de La Victoria”. Ver: https://elpregonerord.com/jose-ramon-peralta-donald-guerrero-y-gonzalo-castillo-son-arrestados-por-el-pepca/ 2- Otros plantean: El gobierno y el PRM van en picada, y están viendo el avance y repunte del PLD, diiicen. Ver: PLD denunciará en el exterior al PRM por comprar alcaldes = https://elnacional.com.do/pld-denunciara-en-el-exterior-al-prm-por-compra-de-alcaldes/ 2- Lo dijo Milagros Ortiz Bosch sobre 50+1 = https://www.elcaribe.com.do/destacado/lo-que-dijo-dona-milagros-ortiz-bosch-sobre-el-501/ Otros sabiólogos y todólogos plantean, hicieron estos apresamientos porque el proceso judicial a desarrollar llegará hasta las elecciones congresuales (18 de febrero de 2024) y presidenciales (domingo 19 mayo 2024) y será tema de debate electoral contra la corrupción e impunidad.

►La oposición: Los opinólogos y cienciólogos criollos expresan que la situación obligaría a una unificación entre la FP y el PLD, partiendo de lo siguiente. Si ven que el PRM tiene posibilidad de triunfo en primera vuelta harán un acuerdo sin esperar la segunda vuelta, si no es así, el que saque más voto recibiría el apoyo del otro. Los todólogos sostienen que el PLD y la familia de Danilo Medina han sido muy maltratados por el PRM, lo que obligaría al reencuentro con Leonel Fernández. Diiicen, que la oposición política de RD tiene en sus manos herramientas para combatir las llamadas estrategias del gobierno y el PRM. Los altos precios de la comida, porque mucha, pero mucha gente en el país está pasando las de “Caín”, diiicen. Ver: Costo promedio de la canasta familiar aumentó más en los últimos tres años = https://www.diariolibre.com/economia/consumo/2023/02/02/canasta-familiar-en-rd-aumento-mas-en-ultimos-tres-anos/2213288#:~:text=En%20el%202022%2C%20el%20costo,el%202020%2C%20fue%20de%201%2C828.80. En diciembre de 2020 tenía un monto promedio de RD$36,936.17. En diciembre 2021 de RD$40,074.16, y en diciembre de 2022 la suma RD$43,210.73, y continúa subiendo, porque a final de enero de 2023 el costo de la canasta familiar por quintiles de ingresos que va desde uno hasta cinco, el monto mensual promedio era de RD$43,484 (equivalente a US$790.00) de acuerdo al Banco Central. ¡Uff!

►Wellington Arnaud, charlas y su proyecto presidencial: Wellington Arnaud, director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), viene desarrollando su proyecto presidencial desde hace años y ha proclamado: “Puse mi proyecto en un freezer hasta que concluya Abinader” = https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/2022/01/13/wellington-arnaud-aspirara-a-la-presidencia-en-el-2028/1580068 Arnaurd deja conformado equipo en SFM = https://www.eljaya.com/60556/diputado-arnaurd-aspira-a-presidente-de-la-republica-deja-conformado-equipo-en-sfm/ El futuro precandidato presidencial y actual director de INAPA inició la semana pasada un recorrido por los EUA para dictar charlas reeleccionista, diiicen, sobre el agua y efectuar varios encuentros con miembros de la comunidad dominicana en NY, Pensilvania, Boston y Lawrence, entre otras. Sus conferencias se caracterizan por destacar, valorar y denotar que en RD no ha habido un presidente como Luis Abinader, pero más aún, es la presentación de sus grandes logros en todo el país en materia de Agua. Dijo “tenemos un compromiso, hecho por el presidente de llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano, y nosotros no descansaremos hasta lograrlo, reconociendo que no es una tarea sencilla debido a la gran deuda social que existía, ya que el país carecía de una política pública en materia de agua potable. Entérate NY le preguntó sobre el conflicto en Villa Riva-San Fco. de Macorís y el INAPA, evadiendo todas respuestas, “vaya por allá”, respondía Arnaud secamente. El cónsul Eligio Jáquez hablo en el acto. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=bR-8w6I1JVM La reconocida activista comunitaria Denayara Borbón fue devuelta de la puerta de entrada bajo el alegato que no estaba inscrita-invitada. Algunos perremeísta estaban en actitud de aplicar la fuerza, pero intervinieron algunos y se evitó.

Entérate NY 8

►Piquete: Frente a Hostos Community College, en El Bronx, donde Arnaud dictaba la conferencia la organización “Acción Hainera USA”, que preside Alfredo Miase, encabezó junto a decenas de haineros, un piquete exigiendo la construcción del acueducto de Haina. El 90 % de los asistentes (unos 500, siendo las proyecciones de que asistieran más de mil personas) eran dirigentes, militantes y simpatizantes del PRM. Asimismo, de funcionarios y empleados del consulado y de las 14 dependencias gubernamentales instaladas en la Gran Manzana, entre ellas INDEX; SENASA; Pro Dominicana; Dirección General de Jubilaciones y Pensiones; Aduanas; Turismo; Cultura; Titulación y Terrenos del Estado; Interior y Policía; Gabinete de Política Social del Gobierno; Familia Feliz; INPOSDOM; y de INTRANT, entre otras. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Sq5FlsEYDNc

Entérate NY 9

►Encuentro de la JCE en NY: El presidente de la JCE, Román Jáquez, acompañado del Director del Voto Dominicano en el Exterior, Well Sepúlveda, y el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez, sostuvo un encuentro cerrado el pasado sábado con delegados y técnicos de los partidos políticos, y los nuevos integrantes de la OCLEE, compuesto en un 99% por miembros del PRM, FP y el PLD. Jáquez habló de una “fiesta de la democracia”, que se va hacer el trabajo limpio, claro y transparente. Un miembro de la OCLEE al intervenir expresó “soy miembro del PLD y la OCLEE” y ahí mismo lo mandaron a callar y a sentarse. Asistieron todos los delegados, menos Radhames García, de la APD. No se sabe si lo invitaron. Su silla fue ocupada por un empleado de la Junta. El esposo de la suplente Dilia D. Peña Perdomo la acompañó y trató de quedarse en la reunión y lo mandaron a salir. También le prohibieron la entrada a un reconocido periodista. Entre delegados, OCLEE y funcionarios de la JCE asistieron unas 54 personas. El presidente de la OCLEE, Robert Castro, sugerido por el presidente del PRM, Yulín Mateo, quiso tomar un turno para hablar y lo mandaron a sentar en seguida, solo pudo presentarse y decir sus funciones. Su suplente, Alberto A. de la Rosa, no asistió. «Es del calendario electoral de cara a las elecciones presidenciales de la RD para el 2024 que hemos venido hablar», tronó alguien. Otro expuso que hay que contar con el congresista Adriano Espaillat para conseguir los locales de las escuelas públicas y otras logísticas. Este no fue interrumpido. El encuentro se efectuó en el 11 piso del edificio 369 E. de la calle 149, casi esquina Tercera avenida en El Bronx.

►Comisión del PLD en USA: La comisión del PLD, encabezada por Francisco Javier García, jefe de la campaña presidencial del candidato peledeísta, Abel Martínez, y miembro del Comité Político (CP), acompañado de otros miembros del CP y Comité Central CC), entre ellos Monchi Fadul, Ramón Rivas, Robert de la Cruz y Bienvenido Pérez, entre otros, concluyeron su periplo este domingo por varias ciudades de EUA y retornaron a la RD. A decir de muchos militantes y ciudadanos, sus encuentros fueron exitosos. Javier García dijo que “para la dirección del partido es de importancia capital relanzar el PLD en la seccionales y prepararnos para el anhelado triunfo de Abel en el 2024″, afirmando que el partido volverá al poder a partir del año que viene. Asimismo, afirmó que el presidente Luis Abinader anda como un barco sin rumbo = https://www.youtube.com/watch?v=glqGNf8rrw0. El destacado estratega de campañas electorales aglutinó cientos de dirigentes y miembros de su partido en NY, Nueva Jersey y Pensilvania. Diiicen, que las seccionales en esas y otras localidades de la circunscripción 1-USA se mantienen totalmente alejadas de la comunidad, y cuando hacen escasos encuentros parecen “entierro de gente pobres”. Muchos peledeístas esperan que Javier García vuelva por los “nuevayores” para ver si sus dirigentes dejan el letargo en que se encuentran.

Entérate NY 10

►Habla la destituida ex de Cultura-NY: Ante diversos rumores que vienen diciéndose dentro de la comunidad dominicana en NYC con relación a la sustitución de la doctora Francisca Casilda Vargas Andeliz, (Francia Vargas), de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior-NY, y sustituida por Reynolds Emmanuel Andújar (Rey Andújar), preguntada por Entérate NY a que atribuye su cancelación, declaró “en este momento no tengo opinión, soy un soldado fiel y al servicio de la patria, donde el presidente Luis Abinader me necesite en el momento oportuno, y sobre el cambio solamente le puedo decir que cumplí con honor mi responsabilidad, que no hice absolutamente nada incorrecto, y el cambio obedece a un criterio administrativo, pero no por ningún mal manejo, ni ninguna situación que ponga en tela de juicio mi integridad profesional, personal y mi compromiso con la comunidad». Sobre el nuevo incumbente indicó que no lo conoce y le desea mucha suerte. Un ciudadano en el Alto Manhattan preguntó “pero siempre que hay cambio de mando de una institución (pública o privada) se efectúa de manera formal y con testigo de invitados, ¿Qué pasó que no se hizo?» Ver: https://www.youtube.com/watch?v=fi6l4tFi0cw

Entérate NY 11

►Un valor dominicano en NY: Diego Ventura es un joven dominicano que debe servir de ejemplo a muchos jóvenes de esta nueva generación, principalmente dominicanos en NYC. Estudia economía en la Universidad de St. John’s, ubicada en Queens, desde hace 150 años y actualmente ofrece más de 100 especializaciones y programas de estudio. Dada su entrega como buen estudiante y comportamiento ejemplar ante la sociedad, pertenece a la “Sociedad de Honor” del alto centro de estudio, cuyos miembros son elegidos por ser estudiantes sobresalientes. Ventura asiste a la iglesia católica, orienta muchos de sus connacionales a integrarse al estudio, porque en la educación es que descansa el desarrollo de los pueblos, la familia y personalmente, dice. Siempre se identifica como dominicano. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Diego, usted es un valor dominicano en NY”.

Entérate NY 12

►Cultura general: El vecindario deWashington Heights tiene 4,29 km2. La mayoría de sus pocos edificios de gran altura pertenecen al NY-Presbyterian Hospital / Columbia University Medical Center. Sus códigos postales son 10032, 10033 y 10040. Cuenta con los precintos NYPD 33 y 34, y los distritos 7 y 10 del Consejo de NYC. Los hispanos representan el 64,1 %; Blanco 21.7 %; Negro 7.5 %; asiático 3.5 %; otros 3.2 %. La población en 2020 fue calculada en 151,574. En las décadas de 1960 y 1970 muchos blancos abandonaron el vecindario por el aumento de la población negra y latina. Los dominicano-estadounidenses se convirtieron en el grupo dominante en la década del 1980 a pesar de enfrentar dificultades económicas, lo que llevó al vecindario a su estatus en el siglo XXI como la comunidad dominicana más prominente de los USA.

►Servicio comunitario: Lo que un estafador puede responder en una oferta de empleo. “Ingresa ese cheque en tu cuenta para que compres una computadora o material de oficina”. Si busca trabajo es importante que proteja su información personal de impostores que se hacen pasar por empleadores. Conocer las tácticas más usadas. Visitar: https://consumidor.ftc.gov/

►Dólar y euro hasta este domingo 19: Compra del dólar 54.46 y venta 55.72; Compra euro 56.75 y venta 60.33

►Combustibles: Del 18 al 24 de marzo se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com