PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Alto ahí con Eligio Jáquez: Observadores políticos dominicanos en el Alto Manhattan sostienen que la acusación al cónsul Eligio Jáquez de haber financiado la protesta contra Leonel Fernández que le hace un dirigente de la FP-NY, no es más que un acto de “erostratismo” y aislado. Es una barrabasada sin pruebas, lo encasilla en un dirigente “disloco”, que no prestigia su partido ni a su líder; que debe conocer el personaje y la situación de la cual hablaría, para que no se piense lo que actualmente se piensa de él en la comunidad. ¡Uff! Como la ignorancia es fresca y atrevida, damos por seguro que ese enganchado a político no conoce la trayectoria política, personal y profesional de Eligio; pues en sus 5 sentidos, ni por asomo ubicaría al prestante funcionario público en la urbe en eso.

Entérate NY 7

Es una acusación vil, afirman. De lo único que se puede acusar a Jáquez en NY es de no haber rebajado los precios de los documentos consulares, precisan los opinólogos. Ahora bien, diiicen, hablamos solo de Eligio porque su accionar político es conocido por todos, tanto en NY y RD. Entérate NY buscó la opinión del director de comunicación estatal de la FP, Gregorio Morrobel, y nos expresó de manera escueta: “en el partido no se trató eso, no se llevó eso a conocimiento, ni tiene que ver nada con eso”. ¡Bueeeno!

►Por lo bajo comentan: Una fuente a lo interno del PRM-NY nos informó que dirigentes de su partido en la urbe comentan de manera discreta la publicación de la encuesta canadiense “Political Marketing Studies”, realizada a nivel nacional entre miembros y simpatizantes del partido oficial, estableciendo que Guido Gómez, precandidato presidencial, encabeza la preferencia en 17 provincias y empata en el DN. Ver: https://almomento.net/encuesta-canadiense-favorece-a-guido-en-prm-opinion/ Aquí en EUA mantiene un ritmo de juramentaciones y captación de nuevos adeptos a “millón” en varios estados y otros están en línea, bajo la consigna “si no te han cumplido vota por Guido”. El abogado Javier Fuentes coordina el “Proyecto Guido Presidente 2024-28”.

Entérate NY 8

►Del dicho al hecho hay gran trecho: La presidencia anuncia que RD tiene la “canasta básica alimentaria” más barata de Centroamérica y el Caribe. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/rd-tiene-la-canasta-basica-alimentaria-mas-barata-de-centroamerica-y-el-caribe Pero, los sabiólogos y analistólogos en el alto Manhattan expresan que “del dicho al hecho hay gran trecho”. Es bueno conocer, diiicen, los precios individuales de 20 productos de consumo masivo (huevo, carne, aceite, plátano, bacalao, etc.) Nuevo salario mínimo más alto no da para cubrir canasta básica más baja = https://eldinero.com.do/225382/salario-minimo-mas-alto-no-da-para-cubrir-canasta-basica-mas-baja/

►En NY valoran inauguración Teleférico: “Al César lo que es del César” y “Amor no quita conocimiento”, sostienen dominicanos en NYC, al valorar la inauguración del Teleférico en Los Alcarrizos, DN, porque ayudará enormemente ahorrar dinero, tiempo y garantizar seguridad a decenas de miles de personas sin importar bandería política. Hasta militantes de partidos de oposición, no queriendo identificarse, coinciden en que la obra hay que conocerle su importancia y valor para beneficio de un gran segmento de la población, que significará desarrollo y cambio en la vida de ellos, porque el Teleférico con capacidad de transportar 4,500 pasajeros por horas, considerado el más rápido del mundo, contribuirá al desarrollo y llenar una necesidad sentida de cientos de miles de quisqueyanos. ¡Ay!

Entérate NY 9

►Advertencia: Opinólogos criollos en El Bronx coincidieron en manifestar que los dominicanos al viajar a RD deben cuidar más sobre su información personal porque la delincuencia en RD está indetenible. “Resulta cuesta arriba las recientes publicaciones en el país: “Atraco murió niño en Santiago habría sido planificado por amigo de la familia”. Ver = https://hoy.com.do/atraco-donde-murio-nino-habria-sido-planificado-por-amigo-del-padre/ Policía acusa hombre de asaltar su padre luego de regresar de EUA. Ver: https://almomento.net/policia-acusa-hombre-de-asaltar-asu-padre-luego-de-regresar-de-eu/. “PN captura delincuente asaltó pica pollo”. Ver: https://elnacional.com.do/pn-captura-delincuente-asalto-pica-pollo-en-santiago/ “Matando gente y naciendo tigüeres”. Después de las 6:00 de la tarde no hay salida. Aparentemente no hay forma de estar en la calle cuando baja el sol sin correr el riesgo de ser asaltado: https://listindiario.com/la-republica/ciudad/20230502/historial-puya-matando-gente-naciendo-tigueres_751355.html Y así tiene los “timbales”, un advenedizo perremeísta que tiene 6 años en el consulado decir “todo eso es percepción, no es verdad que en RD hay delincuencia”. Lo catalogan de lambón y tumba polvo. ¡Uff! Un ciudadano en Queens manifestó: “Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado”. Este refrán significa que cuando estamos advertidos de algún peligro que puede suceder podemos tomar precauciones y, por tanto, ser precavidos para no sufrir ningún daño.

►Diputados PRM Circunscripción 1-EUA: Una fuente a lo interno del PRM-NJ y otra de NY, informaron a Entérate NY lo siguiente. Ni quito ni pongo: Los diputados Norberto Rodríguez e Iris Familia están cabildeando al máximo para que la base en USA y la cúpula del PRM-RD lo respalden en su reelección en el “puestecito”, aun no haber hecho nada a favor de los dominicanos en el exterior. A todos les llaman “los diputados fantasmas” De Kenia Bidó, diiicen, que no buscará la reelección a cambio de que, a su esposo, un italiano que construye, tanto en EUA como en RD, se le conceda una obra de muchos RD$-millones o en su defecto ella sea nombrada en una buena posición; eso es lo que exige. ¿Quién la sustituiría? Lucilo Santos, presidente de la seccional en NJ, un fiel seguidor de Hipólito Mejía, y quiere convertirse en Ley, Batuta, y Constitución, no solo en NJ y también en Pensilvania, en narigonear a todos, dejándole entrever que los precandidatos a diputados de NY (todos) no pueden ser recibidos ni apoyados por los perremeístas de ambos estados, porque deben concentrar el apoyo en su figura, ya que pronto lanzará su precandidatura. Esta acción, no de unidad, es apoyada por funcionarios gubernamentales en NJ.

Entérate NY 10

►Los precandidatos a diputados: Sabiólogos, todólogos y opinólogos, entre otros analistas dominicanos en el Alto Manhattan, reiteran que los precandidatos a diputados por el exterior deberían presentar (elaborado) lo que serían sus proyectos de leyes ante el Congreso Nacional en caso de ser elegidos. Los mismos serían discutidos en fórum en cada Circunscripción entre profesionales, empresarios, comunitarios, periodistas y ciudadanos comunes, y no como ha sido la norma, bla, bla, bla en TV, periódicos, las redes, y escribir en brochure decenas de propuestas, que a mil kilómetros se observan no se cumplirían. Cada anteproyecto debe desglosar necesidades sentidas para beneficiar al mismo tiempo la comunidad en general (Italia, Canadá, EUA, España, Venezuela, Puerto Rico, etc.) En este video de 11:52 minutos, a partir de los 5:15 minutos habla sobre los diputados del exterior. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=tRvI1Qifx5o ¡Dios mí! Por eso es que nuestros diputados no han hecho ni hacen nada desde su inicio (2004).

►Lo que se evitan: Los 7 diputados en el exterior (demasiado), diiicen los llamados analistas criollos en Brooklyn, se evitan muchísimas cosas. No tienen que legislar con bienes y servicios a favor de los dominicanos que residen en el extranjero (construcciones de hospitales, oficinas públicas, puertos, aeropuertos, carreteras, elevados, puentes, caminos vecinales, presas, acueductos, alcantarillados, aceras y contenes, educación, servicios de agua, electricidad, transporte, salud, etc.) como lo tienen que hacer sus colegas en RD, así lo explica el versado abogado y columnista Miguel Espaillat Grullón. Ver: https://almomento.net/para-la-diaspora-ni-diputados-ni-senadores-opinion/ Reiteramos que deben presentar un proyecto (a debatir) para modificar la ley 716 del 1944 (79 años) sobre los Consulados para reajustar los elevadísimos precios (pasaportes, poderes, etc.) y así adecuar los precios a la realidad; otro para “reducir los $109 dólares de impuestos al comprar un boleto aéreo”; otro para “derogar el cobro de $50 dólares cuando un menor hijo de dominicanos emigrados pasa más de 30 días en RD, y $80 dólares si pasa más de tres meses”, entre otros tantas.

►El Tour en el Barco: Este domingo en la tarde el precandidato a diputado por la FP por la Circunscripción 1-USA, Gregorio Morrobel, hizo un Tour en Barco por el río Hudson, desde el West Harlem Piers, en la calle 125 con West Side Highway en el Alto Manhattan, con varios artistas, bufete, baile, todo incluido para recaudar fondos para su campaña. Asistieron unas 600 personas, entre profesionales, algunos empresarios, comunitarios, ciudadanos comunes, dirigentes y militantes de su partido. Allí se habló de todo un “chín”. Alguien vociferó “Morrobel es como Balaguer “chiquito, pero tupio” ¡Uff!

►Reunión: El PRM-NY, en la persona de los 3 Reyes Magos, los 3 Padres de la Patria, los 3 que tiraron a Pedro al pozo, los 3 Mosqueteros, y los 3 que representan “Ley”, Batuta” y “Constitución” (Julín Mateo, Alejandro Rodríguez -Tontón- y Neftalí Fuerte), convocaron a una reunión el pasado miércoles en un restaurant en el Alto Manhattan con sus principales cuadros cada uno (alrededor de 40 compañeros en total) para elaborar la lista para fines de nombramiento, entre decretos y botellas, nos dijo la fuente. Pero, el dominicano no puede aguantar nada, uno se lo dijo al otro, el otro al otro, y así sucesivamente; y a la reunión asistieron unos 100 compañeros. Se abortó la agenda y se trataron temas variados. Ante todo, Yulín, presidente de la seccional, voló al otro día a RD con una lista incompleta. Pero lo bonito en la reunión fue que Fuerte, ex presidente de la seccional, al hablar proclamó: “cuando dirigimos el partido en NY conseguimos veintenas de empleos a la militancia”. De inmediato comenzó el “cuchicheo al oído en voz baja”, unos decían “pero sería a familiares suyos”. ¡Ah! otros sostienen que Neftalí lucha como un gladiador en un coliseo romano para que su esposa Isaura Nivar, actual vicecónsul, la nombren como cónsul en NY y a la vez presidenta del PRM en la región de El Bronx. Escuchar = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

Entérate NY 11

►Del dicho al hecho hay gran trecho: La presidencia anuncia que RD tiene la “canasta básica alimentaria” más barata de Centroamérica y el Caribe. Ver: https://presidencia.gob.do/noticias/rd-tiene-la-canasta-basica-alimentaria-mas-barata-de-centroamerica-y-el-caribe Pero, los sabiólogos y analistólogos en el alto Manhattan expresan que “del dicho al hecho hay gran trecho”. Es bueno conocer, diiicen, los precios individuales de 20 productos de consumo masivo (huevo, carne, aceite, plátano, bacalao, etc.) Nuevo salario mínimo más alto no da para cubrir canasta básica más baja = https://eldinero.com.do/225382/salario-minimo-mas-alto-no-da-para-cubrir-canasta-basica-mas-baja/

►Un valor dominicano en NY: Carolina Beaumont es la primera modelo negra dominicana reconocida a nivel internacional. Nació en RD y comenzó su carrera como modelo en la década de 1970 estudiando en la escuela internacional “Maniquis” de NY. Ha sido foto de portada de periódicos y revistas, entre ellas “Vanidades” y “TEMAS”. Fundó “Carolina Modeling Center” para introducir a niñas, adolescentes y adultas al mundo del modelaje, convirtiéndose en una de las maestras pioneras en modelaje en la Gran Manzana. En 1983 trabajó en Alemania, Francia, Inglaterra, Italia y España. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Carolina, usted es un valor dominicano en NY”.

Entérate NY 12

►Cultura general: La Superintendencia de Bancos (SB) de RD tiene 49 entidades financieras bajo su regulación; 18 bancos múltiples; 15 bancos de ahorro y crédito; 10 asociaciones de ahorros y préstamos (AAyP); 4 corporaciones de crédito y 2 instituciones públicas. Está en disolución Bancamérica desde enero de 2022. Los bancos de Reservas (RD$1,014,669.2 millones y 10,822 empleados), Popular (RD$638,695.8 millones y 7,026 empleados) y BHD (RD$465,801.9 millones y 5,380 empleados) lideran la tabla con una participación combinada que supera el 70%.

►Servicio comunitario: A partir de este 1 de mayo y hasta el próximo 31 de agosto, el estado de NY abrió las solicitudes para entregar e instalar gratuitamente aire acondicionados a los neoyorkinos vulnerables y de bajos ingresos. Para calificar se debe cumplir con los umbrales de ingresos, que varían según el tamaño del hogar, e incluyen al menos un miembro del hogar que sufre de una condición médica empeorada por el calor extremo, o tiene menos de 6 años, o mayores de 60 años. Ser ciudadano o residente estadounidense, Seguro Social válido. Para presentar una solicitud visitar: https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/ Para más información: 1-800-342-3009 de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, o escribir un correo electrónico a nysheap@otda.ny.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 16: Compra del dólar 54.05 y venta 55.21; Compra euro 58.37 y venta 61.85

►Combustibles: Del 6 al 12 de mayo: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $144.60 y el Gas Natural $33.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.co