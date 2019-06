“Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”

►Geraldo Rosario visualiza: El presidente de los “300 con Leonel en NYC”, Geraldo Rosario, visualiza un “bajadero” favorable para el país y el PLD retener el poder en el 2020, declaró a “Entérate NY”.

El 80% de la población dominicana, que incluye partidos políticos, profesionales, organizaciones civiles y religiosas, expresan que el presidente Medina “no va a poner en tela de juicio sus buenos gobiernos y a la vez crear un clima de inestabilidad social y política en la nación por modificar la Constitución”, y ese sentimiento pueblerino se ha trasladado a altos funcionarios del gobierno, entre ellos los ministros Antonio Isa Conde e Isidoro Santana, quienes sostienen que el mandatario no debería embarcarse en buscar una modificación de la Constitución para intentar reelegirse.

En parecido término se ha pronunciado el embajador permanente de la RD ante la OEA, Gedeón Santos, también influyentes y poderosos sectores de los EE.UU, como son la embajada norteamericana en el país, al proclamar que “el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia, la transparencia con las instituciones democráticas y son condiciones necesarias para las inversiones respaldadas por su Gobierno”, mientras que el senador federal, Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, escribió al secretario de Estado, Mike Pompeo, pidiéndole usar medios diplomáticos a fin de impedir una nueva reforma constitucional, ya que se debe demostrar el compromiso con la defensa de las normas democráticas, y no puede ignorarlo cuando un líder electo intenta extender su control sobre el poder”. Un “chusco” que escuchaba la exposición de Rosario, atinó a decir: “Ellos son morados y se entienden”.

►Reformistas NY indignados: En nuestro archivo descansa una comunicación que nos envió Elida Almonte, precandidata a diputada por el PRSC en la Circunscripción 1-EE.UU, contra Víctor Hugo Senise, también precandidato pero por Dominicanos por el Cambio (DXC), por haberle endilgado decir cosas que ella no dijo, e involucrando a Quique Antún en un supuesto apoyo hacia él.

En términos similares a los de Almonte se han manifestado otros coloraos en el Alto Manhattan de manera indignantes. Veamos: “Falacias de su parte, sus declaraciones sobre la supuesta sugerencia hecha por nosotras”.

En ningún momento sostuve conversación con ese señor, viéndolo por casualidad en la cena de Acroarte. Es una muestra total se desesperaron a hacer uso de mi figura para tener notoriedad pública.

El llegó a nuestra mesa y se sentó, presentándose como candidato por el partido reformista, y el farmacéutico Luis Almonte, presente, le informó que yo también lo era. De forma abrupta, arrogante y descortés, Senise me insinuó que Quique Antún le había ofrecido la candidatura, respondiéndole que estaba mintiendo y lo emplacé a demostrarlo.

Jamás mencioné nombre de ningún dirigente reformista, ni mucho menos hice las sugerencias que señala,” precisa Almonte, añadiendo: “Pienso que debe revisarse, respetar nuestro partido, sus dirigentes y a las mujeres. Por sus burdas mentiras recibí múltiples llamadas de activistas y profesionales a los cuales ese personaje le ha quedado mal. No puedo pensar como una persona así puede representar a una comunidad digna y trabajadora como la nuestra, concluyó Almonte.

►La envidia envilece el corazón: ¡Oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes! (Miguel de Cervantes.) Después que diéramos a conocer los 25 medios para los cuales reportamos diariamente y por años, a un personaje le ha atacado el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. No es Bolívar, el libertador de Venezuela, ni Balcácer, el historiador dominicano. Es bien conocido que todo el que hace vida pública está en la mira de los mitómanos, eso no es de extrañar. Y muchos que se vanaglorian, pero no presentan posibles soluciones a problemas de su comunidad, lo que más bien hacen es ABM (Allante, Bulto y Movimiento). Se busca establecer polémica para sobresaltar un martillo sin cabo, y un clavo torcido, no se lee, y no me prestaré a hacer el juego para que sobresalga. Ese personaje se cree que todo depende de él y le es catastrófico perder el control que a menudo se autoimpone. Vive frustrado. Escuchar:https://www.youtube.com/watch?v=DLHWjRfc4fo

¡Ah! al tener trastorno narcisista, se considera divo superior a todo ser humano, con poses fotográficas y hablando. El ego lo dirige, de relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás.

Este personaje se comporta de manera arrogante y altanera, dando la connotación de los engreídos, jactanciosos y pretenciosos, tener notables problemas interpersonales. Creerse que no los tiene, por lo tanto, no suele buscar tratamiento. ¡Búsquelo! Todo queda a opción suya.

¡Ah! “Ladran, Sancho, señal que cabalgamos”.

►Reservas de candidaturas e inicio campañas internas: Este 7 de julio se iniciará la campaña interna para seleccionar candidatos a puestos de elección popular de todos los partidos, la cual deberá ser hecha en primarias (abiertas o cerradas) o en asambleas de delegados. El 22 de agosto los partidos deberán entregar a la JCE la lista completa de sus candidatos.

La ley 33-18 sobre Partidos Políticos demanda reservas de hasta un 20%, para que las organizaciones puedan resolver asuntos internos o de alianza, básicamente. Serán 843 candidaturas de un total de 4,106 cargos de elección popular que las que podrán ser reservadas, y habrá 450 tipos de boletas electorales. Las elecciones en la RD serán separadas. El 16 de febrero próximo se escogerán 3,862 nuevos funcionarios, entre alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores y vocales de distritos municipales, los cuales deberán tomar posesión el 24 abril del mismo año. Luego, el 17 de mayo se escogerán 244 cargos, entre ellos el Presidente y Vicepresidente de la República, 190 diputados, 32 senadores y 20 diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen). Por considerarlo de interés, presentamos la ley de Partidos. Ver:https://www.poderjudicial.gob.do/documentos/PDF/leyes/LEY_ley_num._33_18_1_7.pdf

►Muchos en NY esperan señalamientos: Muchos de los políticos en la urbe esperan ser señalados por la dirección política del PRD y PRSC, se comentan uno al otro de manera “callada.” Ambos partidos ya reservaron el 20% de sus candidaturas. Los “perredeces” indican que esa entidad se reserva a los fines de evaluar pactos y alianzas con fuerzas políticas y sociales del país. Recientemente, Reinaldo Pared Pérez, secretario general del PLD, pidió a Miguel Vargas, presidente del PRD, mantener la alianza para el 2020. Mientras que los “coloraos” afirman que incrementarán sus posiciones, a nivel senatorial, de 4 a 6; las diputaciones de 30 a 50 y de 3 a 4 al Parlacen. Asimismo a nivel municipal.

►Seguidor de Ramfis en NY escribe: José Jacobo nos escribe: Apreciado Mercedes: “La información en la cual escribes, que alguien regaló cien (100) boletas para la actividad de Lehman Center, en donde Ramfis fue un invitado, es mentira”. “Puedo demostrártelo cuando quieras. Saludos, Jacobo.” Aclaramos: Hago un periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad, según reza el eslogan de esta columna. Recojo informaciones y las plasmo en la columna, las que considero de interés. Usted responde por haber escrito “Tuly Cabrera, presidente de High Class, regaló 100 boletas para esa ocasión, diiicen”. Por lo tanto no es a nosotros que tiene que desmentir, es a los que diiicen en las calles. Demuestre esa mentira como prometió, de lo contrario quedará, usted, en la fea. Esta columna estará siempre abierta al debate de las ideas. ¡Ah! diiicen también que Cabrera es danilista de día y ramfista de noche. Otra cosa, señor Jacobo ¿Qué dice sobre los otros conceptos de la pasada columna. ¿Silencio?

►Abrazo boricua y Rubén Díaz: El tradicional “Abrazo Boricua” que celebra anualmente el reverendo Rubén Díaz, actual concejal y aspirante a congresista por el Distrito 15 en El Bronx, área donde residen decenas de miles de quisqueyanos, cuenta cada vez con mayor presencia. Este año se efectuó, a partir de las 7:00 PM, en los exclusivos salones del prestigioso Eastwood Manor, ubicado en el 3371 de Eastchester Road, y se calculó en unos 700 los asistentes, entre ellos algunos invitados especiales como el concejal Rafael Salamanca, el valorado, reconocido líder y presidente de la Comunidad Unidad del Bronx (CUB), George Álvarez, y el presidente de High Class, Antonio Cabrera, estos dos últimos dominicanos, formaron parte de la organización del evento. Fueron homenajeado Frankic Hernández, presidente de La Flor de Mayo Express; Ralph Acevedo, líder del Distrito 2; Carmen Martínez, activista comunitaria; y Federico Pérez, ex concejal. Hubo un bufete, diferentes bebidas alcohólica y gaseosa, se presentó el Grupo Forklorico “Belelé” de Puerto Rico. El reverendo Díaz destacó y valoró los servicios de bien que la comunidad boricua viene efectuando en NYC. Por los diferentes eventos de masa que Díaz viene realizando en El Bronx, dejan claramente establecido que será el sustituto del veterano congresista José Serrano, quien decidió retirarse recientemente de la vida política.Ver: https://www.youtube.com/watch?v=VuD3H-ROpCY

►Un valor dominicano en NY: Deyanira Martínez es periodista graduada en RD y de administración de empresas en Queens College en NY. Es presentadora en el programa TV-SOS HOY, a través de Super Canal Caribe, donde dirige el segmento “Conversando con Deya” y escribe para lasrevistas Latin Trends, My Lifestyle Magazine, y USA Networks. Con regularidad participa en el programa “Despierta de América”, y es representante del movimiento “Acción Femenina Global en NY”. Es autora del libro “Today’s Inspired Latina”. Tiene 18 años trabajando para el prestigioso e influyente periódico “The New York Times” en los departamentos de circulación, análisis de ventas y publicidad. Dirige el comité latino del mismo medio, cuyo principal objetivo es empoderar, apoyar los latinos y la cultura hispana en la Metrópoli, además es una excelente maestra de ceremonia y moderadora de eventos. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Deya, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Un estudio financiado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud de EE.UU, establece que no tener un horario regular para acostarse, despertarse y dormir cada noche de manera diferente puede suponer un mayor riesgo de obesidad, colesterol alto, hipertensión, niveles altos de azúcar en la sangre y otros trastornos metabólicos. Ver:

►Cultura General: En EE.UU hay un montón de reservas indias para visitar. A excepción de algunas tribus de Arizona y Nuevo México, donde sus habitantes siguen viviendo en rudimentarias casas de adobe (un tipo de arcilla utilizada como material de construcción). Los indios se han amoldado a la modernidad, hoy en día dichas reservas cuentan con instalaciones como hoteles, bibliotecas, polideportivos y sobre todo casinos: hay que recordar que dentro de las reservas no se pagan impuestos, por lo que los indios se han convertido en los amos y señores de las casas de juego (mueven bastante más dinero que los casinos de Las Vegas). Eso sí, nada de alcohol. Otra de las fuentes de ingresos es el turismo. Para visitar una reserva, contactar a “Go Native América”. Ver: https://www.gonativeamerica.com/

►Turismo en RD: La provincia Espaillat (Moca) es un verdadero destino ecoturístico. Encontraras complejos turísticos que ofrecen una variedad de actividades de montaña incluyendo caminatas ecológicas, paseos a caballo y excursiones en kayak (bote hasta con 4 tripulantes con finalidad deportiva). En Moca están los balnearios El Chorro y la Represa (Jamao al Norte), las playas Magante, Rogelio, La Ermita en Gaspar Hernández, la Reserva Científica La Salcedoa. Asimismo la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, “el malecón” de José Contreras, y el Monte de Oración (San Víctor.)

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo: ►Compra del dólar 51.13 y venta 50.73 ►Compra euro 56.00 y venta 60.20 ►Galón de gasolina Premium 228.40 y regular 214.30 ►Gasoil Premium 187.90 y regular 173.50 ►Kerosene 165.80 ►Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 94.30 ► Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Mitómano que miente para ganar prestigio, manipular a los demás o hacer daño.

►Cita histórica: “Hay personas que no pueden ver una cámara o una grabadora, tienen delirio de presencia actoral, creen que están obligados hablar y soltar andanadas de ofensas sectarias, que en nada aportan ni suman a la unidad.” Euclides Gutiérrez Feliz, historiador, periodista, y político dominicano.

►Refrán y significado: Si hablan o escriben de ti siéntete orgulloso, has afectado sus vidas y ellos no han afectado la tuya, al igual “hay grandes sonrisas que esconden a grandes traidores = No todo lo que aparenta ser positivo tiene buena intención.

