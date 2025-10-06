Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Esta columna: Reiteramos que está dirigida, principalmente, a enterar a los 900 mil dominicanos residentes en NYC, sobre informaciones que no le llegan de manera directa, como forma de mantenerlos al tanto en las diferentes áreas.

►Acusa consulado RD-NY incidente contra Leonel en RI: El vocero de la Fuerza del Pueblo (FP) en Estados Unidos, Odell Suero, en declaraciones a la prensa nacional precisó que el perremeísta que la semana pasada protagonizó un incidente contra el expresidente Leonel Fernández, en Rhode Island (Providencia), habría sido motivado por elementos del Consulado Dominicano en NY para que irrumpiera en la actividad, con el aparente propósito de provocar caos e irrespetar el desarrollo del acto político que se efectuaba en horas de la tarde, en el 807 de la calle Broad, en el salón principal del edificio de Los Indios. Ver = https://elnacional.com.do/demanda-disculpas-al-prm-por-incidente-en-actividad-leonel-fernandez/ Además, Suero demandó del presidente del PRM, José Ignacio Paliza; de la secretaria general, Carolina Mejía; y del presidente de la República, Luis Abinader, a presentar disculpas formales por el «comportamiento soez» protagonizado por el dirigente del PRM en RI. ¡Bueeeno! Miki Rodríguez reconoce es del PRM y el partido lo ha tratado mal, lo ha maltratado, proclama. «A confesión de parte, relevo de pruebas» = Quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo. ¡Ay! Ver video = https://www.youtube.com/watch?v=1io14AFbGOQ

►¿Confidencia sobre Eric Adams?: Hace par de días la prensa neoyorkina reveló que una ex novia del alcalde de NYC, Eric Adams, que fue empleada municipal anuncia la puesta en circulación de un libro revelando secretos de su vida cuando él era presidente del condado de Brooklyn (2014-2021), antes de postularse a la alcaldía. Jasmine Ray (42 años) había compartido una relación de dos años, según ella. «Estaba rompiendo conmigo y sentí que se me iba el alma», relata Ray. «Amaba a Eric”, lo mantuvo en secreto. Rompieron, pero en el 2021 volvió a la vida de Ray por mensaje de texto: «Acabo de ganar las primarias». «Voy a ser alcalde de NYC y no quiero hacerlo sin ti». Se arreglaron. Adams ganó, ella posteriormente consiguió un trabajo de $160,000 dólares anuales en su gobierno. Ante el torbellino público del alcalde, una dama y amiga de Entérate NY en Navarrete-Santiago, pidiendo total identidad, al leer sobre el escándalo nos afirmó que el mismo ejecutivo municipal ha tenido un «romance con resultado» con una fémina de la ciudad hidalga. «Shiiii» Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8, se afirma explícitamente que «hay un tiempo para todo y un tiempo para cada propósito bajo el cielo» Otro contestó: «Rubirosa ha reencarnado en un hijo «adoptivo» de color de RD? ¡Ay, ay, ay!

►¿Altares y lealtades FP se caen en USA?: Observadores políticos dominicanos en Brooklyn nos escriben. Ni quito ni pongo: Recientemente el presidente de la FP, Leonel Fernández, realizó un amplio periplo por la circunscripción 1-USA (NY, NJ, Pensilvania, Massachusetts y Rhode Island) con asistencia masiva de «leoncitos», «leoncitas» y juramentaciones de nuevos miembros por doquier. Pero, el presidente del partido en la circunscripcion 1-USA, Alfredo Rodríguez (ratificado en la posición), ni su esposa, Leidy Laura Núñez, quien aspiró a la Dirección Política (DP) en el pasado congreso elector Manolo Tavares Justo y quedara en la posición No. 20 con un 14.84% al obtener solo 270 votos, no acompañaron al Dr. Fernández a ninguna de sus actividades como en otras ocasiones. ¡Ah! Ella ha perdido en otros dos intentos, recordaron: Cuando en octubre 2022 el partido elevó a 22 mujeres a la DP y cuando aspiró a diputada por la circunscripción en el pasado proceso electoral. ¿Tendrán bembitas? Se preguntan. Diiicen que Leidy Laura es un diamante, pero quienes trabajan con ella saben de larimar no de diamantes. ¡Uff! Sigue decreciendo políticamente. Veamos, diiicen: La secretaria general del partido en NJ, Nieves Pujols, se fue de su equipo político, igualmente su encargada de juventud. ¡Huuumm! ¿La FP sube y Laura baja, quien entiende? Diiicen que ella ni su esposo (con un trabajo político hecho) pueden ausentarse, porque en el campo dicen: «Ausencia enemiga de amor, tan lejos de ojos, cuán lejos de corazón» = sugiere que la falta de contacto físico puede debilitar los sentimientos. ¡Ay!

►Qué lío en consulado RD-NY: En el consulado labora como encargada de comunicación interna y maestra de ceremonias la periodista Yanelyn Ciprián, oriunda de El Seibo. Una fuente de entero crédito confió a Entérate NY que fue recomendada por el arzobispo de Higüey, Jesús Castro Marte; el presidente del PRM, José Ignacio Paliza; y el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, porque viene hacer un doctorado en comunicación y solo espera se completen los trámites. Posee un Máster en Comunicación y Marketing Digital, es licenciada en Comunicación Social y Administración de Empresas, además, locutora. Ha laborado para CDN, la Z-101, para Edith Febles, en Matinal 15 con Geraldino González en Telemicro; en periódicos, y antes de venir a NY era directora de comunicación en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Ha recibido múltiples reconocimientos de instituciones en la RD. Actualmente produce el programa de TV «Resultados» por Telemicro. Cuando Leonel Fernández estuvo en NYC ella asistió en calidad de periodista a algunos eventos, vestida de verde, afirma ella. Salió su foto cerca del político, y ahí mismo la increparon los «compañeros(as) perremeístas» que trabajan en el consulado y algunos directivos del partido. Iniciaron la batalla del 19 de marzo, la primera gran batalla en defensa de la RD, en este caso del PRM en NY. ¡Wepa! Pero no hacen lo mismo con Celinés Toribio, directora del Index, cuando viene a NY, ni otros tantos «popi» nombrados, diiicen opinólogos. Una fuente indica que igual actitud los «compañeros» no la han tomado contra Amauris Reyes, director de la oficina consular en El Bronx (PLD); de Jairo Díaz con afiche del PRD, ni de Faride Raful, que se reunió recientemente con Leonel en Funglode, vestida de verde para entregarle la nueva ley de la PN. ¡Ah! El presidente Abinader se ha reunido con Leonel en varias ocasiones, diiicen. ¿Y? Al parecer el cónsul se resiste cancelarla dada su extraordinaria capacidad, que prestigia la sede consular y al Gobierno de Luis Abinader, diiicen.

►Alegatos de perremeístas NY: Varios dirigentes del PRM-NY, empleados y funcionarios del consulado se muestran en total desacuerdo con que la joven Yanlelyn Ciprián continue trabajando en la sede consular después que saliera una foto suya al lado del expresidente Leonel Fernández durante una reciente actividad en NY. Los compañeros explotaron el chat del partido con insinuaciones, posiciones y condena contra la joven profesional. Asimismo, ha salido a relucir que ella tuvo un contrato de trabajo con el Consejo Nacional de Población y Familia, firmado el 02-11-2020 hasta 02-05-2021 con $27 mil mensual. Algunos piensan hasta boicotear ciertos trabajos en el consulado si no la cancelan «porque este es su Gobierno», ellos lucharon y Leonel no tiene cabida, diiicen. ¡Ah! Hubo propósito hasta de agredirla. ¡Uff!

►Reunión política semi-secreta de Yayo en NY: El director general de Aduanas en RD, Yayo Sanz Lovatón, vino la semana pasada a Washington DC, para encabezar un conversatorio con estudiantes de la Universidad George Washington. Durante el evento «El Reto de Transformar a la RD», Lovatón presentó la visión del actual gobierno para convertir la logística en el próximo gran motor de crecimiento del país, diversificando la economía y haciéndola más resiliente. Demostró que sabe al dedillo sobre Aduanas y tener visión de Estado. Cuando terminó, arrancó para NY e hizo una reunión, diiicen, semi-secreta en el restaurant 809, propiedad del diputado Cirilo Moronta, quien es su coordinador en NY. Asistieron un par de «compañeritos», se informó. Se notó la ausencia de la aguerrida líder comunitaria Elida Almonte, asociada política del diputado y le condujera su campaña del triunfo en el 2024. ¿Distanciamiento? Diiicen en el Alto Manhattan que la situación la tendrán en observación. ¡Huuumm!

►Increíble pero cierto: Otrora reformistas en NYC escriben. Ni quito ni pongo: Lamentamos, condenamos y consideramos un acto vil de parte de los reformistas (negociadores) que quedan simbolizando el PRSC por no asistir al velatorio de uno de los dirigentes más valiosos que hubo en el reformismo, como Guillermo Caram. Queda claro que no hay compasión, sentimientos ni les importa nada a la rancia, trepadora, comercializadora y oportunista dirigencia del partido, diiicen. ¡Dios mío! Ver = https://almomento.net/dirigentes-prsc-ausentes-en-sepelio-de-caram-opinion/ Balaguer debe estar «revolcándose en su tumba», diiicen.

►Adriano estuvo de cumpleaños: El pasado sábado 27 de septiembre el primer y único congresista dominicano en USA, Adriano Espaillat, estuvo de cumpleaños. ¿? Un clarividente sostiene que vivirá 92 años. Lo celebró en el Hotel Ink 48, ubicado en el 653 de la 11 avenida, en Midtown-Manhattan. Entre sus invitados: Los senadores Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand; el congresista Ed Towns; los presidentes de los condados de Manhattan, El Bronx y Brooklyn (Mark Levine, Vanessa Gibson y Antonio Reynoso); el senador estatal Cordel Cleare; los asambleístas Eddie Gibbs, Al Taylor, Manny de los Santos, Mican Lasher y George Álvarez. Las embajadoras Nathalie Reyes y Julissa Reynoso. El alcalde dominicano en Passaic-NY, Héctor Lora; los concejales Julio Menin, Carmen de la Rosa, Cristopher Marte, Eric Donowitz, Elsie Encarnación, Diana Ayala y Shaun Abreu. También empresarios, profesionales, activistas comunitarios, sociales, dirigentes políticos, ciudadanos comunes y periodistas. Entérate NY fue invitado, pero no pudo asistir, lo felicité durante un encuentro comunitario en que ambos participamos. ¡Felicidades, salud y que sea reelecto! El acto fue alegría total y deseos de que dure por los próximos 20 períodos. ¡Uff! El 20 simboliza renovación, equilibrio y colaboración, representando la unión de la dualidad. En numerología al número 20 se le atribuye un destino fuerte y especial, invitando a la búsqueda de orientación y apoyo. Además, puede ser un número de suerte para algunos signos zodiacales, como Cáncer, que lo considera beneficioso para la toma de decisiones acertadas.

►Definidas las Series Divisionales: A nuestros dominicanos fanáticos del beisbol: Calendario, horarios y dónde ver los playoffs 2025. La acción arrancó el sábado pasado, prometiendo duelos imperdibles con equipos históricos y rivalidades encendidas. Ver = https://eldiariony.com/2025/10/03/definidas-las-series-divisionales-calendario-horarios-y-donde-ver-los-playoffs-2025/?utm_campaign=el-diario-las-5-de-hoy&utm_edition=2025

►Embajada EUA-RD: A todos los solicitantes de visas de estudiante e intercambio (categorías F, M y J) se les solicita ajustar la configuración de privacidad de sus perfiles de redes sociales a “público.” Esto facilita la revisión requerida y aplica a todos los solicitantes, sin importar su nacionalidad. Además, los solicitantes deben incluir en el formulario DS-160 los identificadores de todas las cuentas de redes sociales utilizadas en los últimos cinco años. Omitir información o proveer datos falsos puede resultar en la negación de la visa y una posible inelegibilidad para futuras solicitudes. Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de los Estados Unidos con la seguridad nacional. Para más detalles, visite la página web de la Embajada = https://do.usembassy.gov/es/revision-de-redes-sociales-para-visas-de-estudiantes-e-intercambio/

►Un valor dominicano en NY: El dominicano José A. Gomérez, oriundo de San Fco. de Macorís, fue policía en NYC asignado a la Academia Policial. Como miembro del NYPD, respondió al llamado de emergencia tras los atentados contra las Torres Gemelas en el 2001. Al terminar, pasó a laborar como policía en el condado de Westchester y luego de dos décadas asumió el cargo de Comisionado de Policía de la ciudad de Newburgh (a 99 km. de Manhattan), convirtiéndose en el primer hispano y latino en ocupar dicho puesto en todo el estado de NY. Culminó su carrera policial este 2025. Este año ha hecho historia al convertirse en el primer Comisionado de origen dominicano en la Junta de Libertad Condicional del estado de NY. A parte de eso, cursa una maestría en administración pública en el Marist University. Su accionar pone en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Ver = https://almomento.net/jose-a-gomerez-el-primer-dominicano-en-junta-libertad-condicional-de-ny/ Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: «José, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: Casi tres de cada 10 residentes en NYC se identifican como hispanos o latinos (28.9 %), y su presencia se siente en cada barrio, escuela y lugar de trabajo. En la Universidad Municipal de Nueva York CUNY, el 28.7 % del estudiantado es hispano; en las escuelas públicas del Sistema de Educación-NY (DOE) los estudiantes hispanos son 42.2 %. En el NYPD los hispanos son el 35.9 %. Representan el 18 % de los empleados de NYC. El 5 % y 10 % de los médicos en la ciudad son hispanos. Menos del 10 % de esta etnia ganan más de $100,000 dólares al año.

►Salud: La narcolepsia puede manifestarse desde la infancia, incluso en los primeros años de vida, aunque en la mayoría de los casos no se diagnostica hasta la edad adulta. Se trata de una enfermedad neurológica infradiagnosticada que, según especialistas, puede afectar significativamente la calidad de vida de los pacientes y sus familias si no se detecta a tiempo.

«Hay que estar alerta porque un niño que se duerme en clase es un menor que no aprende, y la repercusión es enorme en la infancia». Los expertos coinciden en que la clave está en la detección precoz.

►Servicio comunitario: Pasos correctos para evitar bacterias al almacenas comida congelada y cuándo debes desechar los alimentos. Para más información. Ver: https://www.foodsafety.gov/

►Sobre el español: Esperpento = Deforma sistemáticamente la realidad para criticar la sociedad, como una persona o cosa grotesca y ridícula.

►Frase: «Al pan pan y al vino vino» = Refrán popular que significa hay que decir las cosas tal como son, con sinceridad y sin rodeos.

►Dólar y Euro hasta este domingo 5: Compra del dólar 61.66 y venta 62.99; Compra euro 71.65 y venta 75.77

►Combustibles: Del 4 al 10 de octubre: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com