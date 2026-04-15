Luis Polonia Jr. admitió que armar el equipo dominicano para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 será un reto, aunque expresó su confianza en que podrán lograrlo mediante una comunicación efectiva.

Al ser presentado como gerente general de la selección, Polonia Jr. reconoció que conformar la escuadra no ha sido una tarea fácil, debido a las limitaciones que imponen las reglas federativas para este tipo de competencias.

“Es un poquito complicado, pero no imposible… la comunicación es la clave”, expresó Polonia Jr.

El dirigente señaló que ya ha habido acercamientos con jugadores experimentados como Enny Romero, Junior Lake, Raimel Tapia, Sócrates Brito y Jhan Maríñez, entre otros, con el objetivo de fortalecer el equipo.

Asimismo, explicó que no podrán contar con peloteros de Grandes Ligas ni con aquellos incluidos en el róster de 40, lo que obliga a enfocar los esfuerzos en otras opciones disponibles.

En ese sentido, destacó que trabajan en la obtención de permisos para integrar a prospectos que pertenecen a los circuitos de ligas menores de MLB.

Polonia Jr. reiteró que el objetivo principal es conquistar la medalla de oro, especialmente al tratarse de una competencia en la que el país será anfitrión.