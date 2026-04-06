Santo Domingo.– El pianista y compositor Enyi-K presenta una nueva versión de “Anoche Soñé”, obra emblemática del maestro Julio Alberto Hernández , llevándola a un formato de merengue sinfónico con un enfoque más profundo y estructurado.

La propuesta no se limita a una simple fusión de estilos, sino que parte de una reescritura musical completa, donde el tema original se desarrolla mediante recursos del lenguaje sinfónico, como variaciones, contrastes dinámicos y una organización precisa de la orquesta.

“El objetivo no fue añadir elementos sinfónicos, sino reorganizar la obra desde una lógica orquestal”, explicó Enyi-K, destacando que cada sección instrumental cumple un rol dentro del discurso musical, sin perder la esencia rítmica del merengue.

Uno de los mayores retos fue trasladar la energía característica del merengue a un formato más amplio. Para lograrlo, se integraron instrumentos tradicionales como la tambora y la güira dentro de una estructura orquestal que mantiene el ritmo, pero introduce nuevas texturas y matices sonoros.

La obra también incorpora técnicas como el contrapunto y el intercambio de motivos entre instrumentos, generando un diálogo activo entre la orquesta y las voces.

En esta producción participan los artistas Carlos Alfredo Fatule y Javish Victoria , quienes aportan sus interpretaciones dentro de la estructura musical, integrándose como parte del conjunto y no solo como solistas.

El resultado es una reinterpretación que busca posicionar el merengue en un contexto sinfónico auténtico, resaltando su riqueza cultural y su capacidad de evolucionar hacia formatos más académicos.

El lanzamiento oficial será el 11 de abril a las 12:00 de la medianoche en plataformas digitales como Spotify, YouTube, TikTok, Deezer e Instagram Music.