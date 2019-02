El equipo político del expresidente Leonel Fernández no responderá a nada de lo que diga Quirino Ernesto Paulino Castillo, por tratarse de un narcotraficante confeso que no le merece contesta, declaró hoy Franklin Almeyda Rancier, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Ante la declaración de Paulino Castillo, de que Fernández contrajo con él una deuda de 200 millones de pesos para comprar una planta eléctrica para la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), Almeyda Rancier precisó que al sector de Fernández no le interesa contestar a personas condenadas por narcotráfico.

“Nadie de nosotros responde al tema de Quirino, ¿por qué tenemos que discutir con un narcotraficante confeso?, se preguntó.

Almeyda Rancier dijo que no es necesario entrar en discusión con una persona que no le interesa por ser un exconvicto narcotraficante.

Precaria oposición

El destacado miembro del equipo político de Fernández sostuvo que la deficiencia de la oposición afecta hasta el partido de la Liberación Dominicana.

“La precariedad de la oposición hasta a nosotros nos hace daño”, enfatizó.

Asimismo, insistió en la necesidad de que respete la Constitución y que no sea modificada por intereses presidenciales.

Almeyda Rancier refirió que la fuerza que representa Danilo Medina obstruye el paso para que otros dirigentes del PLD aspiren a la Presidencia de la República.

“Ahí hay cinco compañeros que quisieran ser candidatos, no es Leonel que no los deja, es la fuerza que representa Danilo, Leonel está habilitado, el que no está habilitado es Danilo”, arguyó el dirigente peledeísta.

Entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11, insistió en que la unidad del PLD está garantizada con los dos millones de personas que dijo siguen a Leonel Fernández.

“La unidad es también fuerza, si usted está débil por más que usted quiera , usted tiene que tener cuidado. La fuerza política que tiene en estos momentos Leonel Fernández garantiza la unidad del partido”, aseguró.

Sobre la alegada campaña sucia aseguró que es solo un entorno del Gobierno el que está promoviéndola.