Iván Reyes

Alcalde de Nizao

Por más que por aquí se vea de todo, es inconcebible que de alguna manera haya consentido un vertedero en la ladera de un canal de riego como el Marcos A. Cabral. Medio Ambiente lo ha citado sobre el depósito de desperdicios, aunque lo más probable es que alegue ignorancia para lavarse las manos frente al daño ambiental.

Ramón Antonio Guzmán Peralta

Director de la Policía

Un video que circula en las redes de dos jóvenes muertos en supuesto intercambio de disparos con una patrulla en Los Guandules vuelve a cuestionar los métodos de la Policía en la lucha contra la criminalidad. Haría bien en ordenar una investigación para establecer las circunstancias en que fueron abatidos Kendry Abner Báez y Julio Daniel Féliz Cuello.

Carmela Longo

Periodista de Venezuela

Su detención acusada de terrorismo refleja la fragilidad de las libertades y la persecución a que se expone cualquiera que no comparta decisiones del Gobierno. Su área es la farándula y no la política, pero las autoridades califican la disensión como crítica. Aunque fue dejada en libertad no podrá salir del país.