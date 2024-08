Javier Milei

Presidente de Argentina

Con sus diatribas contra los legisladores que rechazaron un proyecto suyo ratifica su vocación más dictatorial que democrática. Los ataques a la prensa, a la oposición y a todo el que disienta de sus propuestas son una expresión de intolerancia, que contrasta con el libre juego de las ideas. Esa actitud genera mucha incertidumbre.

Tobías Crespo

Diputado Fuerza del Pueblo

La abstención de su partido de no votar sobre la reforma constitucional puede que no sea la más lógica de las posiciones, pero es un derecho. Lo responsable sería que votara a favor si está de acuerdo, o en contra si no lo está, pero no desentenderse de un proyecto relacionado con la vida nacional. Por más que en realidad se trate de su derecho.

Claudia Sheinbaum

Presidenta electa de México

Tras imponerse en las elecciones del 2 de junio con una abrumadora votación de un 39.35 % crecen cada vez más las expectativas sobre su juramentación, el 1 de octubre. Lo de la primera mujer que escala a la Presidencia ha pasado a un segundo plano frente a los desafíos que enfrentará.