Más de 100 jóvenes caen en enfrentamientos con la Policía: ¿ejecuciones extrajudiciales?

Ramón Antonio Guzmán Peralta

Mayor general, director de la PN

En lo que va del año, más de 100 jóvenes han caído a manos de agentes policiales, en los llamados intercambios de disparos. Hay denuncias de que muchos de estos alegados enfrentamientos, han sido simples ejecuciones extrajudiciales. Hay que ser fuerte contra la delincuencia, pero otra cosa es decidir por los tribunales.

Guido Gómez Mazara

Presidente de Indotel

La mayoría de las llamadas fraudulentas y delictivas se producen desde las cárceles y para evitar esa práctica el organismo regulador de las telecomunicaciones anunció que implementa un plan piloto en cinco centros carcelarios del país. Se espera que esa acción no se quede en un plan piloto, como ocurrió en el Gobierno de Danilo Medina.

Antonio Guterres

Secretario General de la ONU

La comunidad internacional sigue indiferente ante la crisis de Haití. Solo ha erogado un 10 % de los 908 millones de dólares para ayuda humanitaria. Igualmente, poco respaldo a la misión militar de Kenia. Por eso es oportuno el reproche del organismo a esos países por el poco apoyo a ese desdichado país.