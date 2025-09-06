Escarmiento judicial

La justicia ha dado un escarmiento necesario para el adecentamiento de la sociedad dominicana al condenar a la ex diputada Rosa Amalia Pilarte López por estar asociada al bajo mundo por lavado de activos de recursos proveniente del narcotráfico.

La dama fue arrestada para que cumpla la condena de cinco años de prisión por su accionar “mafioso” en perjuicio de la sociedad dominicana al hacerse de recursos millonarios durante sus operaciones amparándose en su condición de diputada.

Durante todo un proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia que condena a la ex legisladora a cumplir condena de cinco años de prisión

El arresto de la ex legisladora se produce después de que los fiscales realizaran un allanamiento con autorización judicial en su vivienda de La Vega, Pilarte López se entregó ante las autoridades de la Procuraduría General de la República.

El Pleno de la Suprema rechazó el pasado viernes la apelación de la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega, quien fue juzgada en esa instancia por la inmunidad parlamentaria que le correspondía al momento de la acusación.

La sentencia también ratificó el pago de una multa de RD$2,000,000 millones de pesos.

La procesada del Partido Revolucionario Moderno había interpuesto el 15 de julio del año pasado un recurso de casación contra la condena que la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió en mayo de 2024.

En su sentencia, la Suprema Corte indicó que los argumentos de la defensa carecían de fundamento, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial.

Por: Luis D. Santamaria

ld.santamaria52@gmail.com