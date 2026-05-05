Lanzarán en RD libro sobre Silvio Rodríguez

En el marco de la segunda edición del Festival de Literatura Mar de Palabras, se presentará la obra «Silvio Rodríguez: Diario de un trovador» (Planeta 2026), una pieza documental y artística del reconocido fotógrafo argentino Daniel Mordzinski.

Será el viernes 19 de junio a las 10:00 a. m. en el Centro Cultural de España, ubicado en la Ciudad Colonial.

Publicado originalmente en febrero, el libro ofrece una mirada íntima a la vida del emblemático cantautor cubano a través de más de 140 fotografías inéditas.

Libro Silvio Rodríguez

Mordzinski describe este trabajo como un «recorrido visual, emocional y obligatoriamente sentimental» por la trayectoria de una de las figuras más influyentes de la música en español.

El panel de presentación contará con una destacada lista de invitados, entre los que se encuentran Daniel Mordzinski (autor), José Antonio Rodríguez (cantautor), Jochy Herrera (escritor). Jorge Perugorría (actor y director cubano).