Santo Domingo.- El legendario artista español Raphael celebra su cumpleaños en suelo dominicano, en medio de su esperado regreso a los escenarios del país con su espectáculo “Raphaelísimo”.

El intérprete de clásicos como “Mi gran noche” y “Yo soy aquel” se encuentra en la República Dominicana afinando los últimos detalles de su presentación este 6 de mayo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La coincidencia de su aniversario con su estadía en el país añade un matiz especial a este reencuentro con el público dominicano.

Bajo la producción de César Suárez Pizano, el concierto de Raphael promete ser una noche cargada de emoción, nostalgia y grandes éxitos que han marcado generaciones, consolidando una vez más la estrecha conexión entre Raphael y sus seguidores en la isla.

Sobre el concierto

Las boletas del concierto oscilan entre RD$8,000 y RD$15,000, sin incluir cargos por servicio.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma UEPA Tickets, con la siguiente distribución de precios: