Santo Domingo.- El legendario artista español Raphael celebra su cumpleaños en suelo dominicano, en medio de su esperado regreso a los escenarios del país con su espectáculo “Raphaelísimo”.
El intérprete de clásicos como “Mi gran noche” y “Yo soy aquel” se encuentra en la República Dominicana afinando los últimos detalles de su presentación este 6 de mayo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.
La coincidencia de su aniversario con su estadía en el país añade un matiz especial a este reencuentro con el público dominicano.
Bajo la producción de César Suárez Pizano, el concierto de Raphael promete ser una noche cargada de emoción, nostalgia y grandes éxitos que han marcado generaciones, consolidando una vez más la estrecha conexión entre Raphael y sus seguidores en la isla.
Sobre el concierto
Las boletas del concierto oscilan entre RD$8,000 y RD$15,000, sin incluir cargos por servicio.
Las entradas están disponibles a través de la plataforma UEPA Tickets, con la siguiente distribución de precios:
- Platea, filas A hasta O: RD$15,000
- Platea, filas P hasta BB: RD$13,500
- Balcón bajo: RD$10,000
- Balcón alto: RD$8,000