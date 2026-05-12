Pamela Sued: “Este fuego cruzado tiene que cesar”

Pamela Sued reflexionó sobre las confrontaciones que predominan en la comunicación actual, donde considera que el intercambio de opiniones se ha vuelto cada vez más tenso.

Sued, durante una entrevista en el programa dominical “Ellas en la Noche” conducido por Caroline Aquino y Nahiony Reyes, aprovechó para hacer un llamado a la moderación y al respeto.

“Hace poco lo decía, y lo digo no en aras de avivar los fogones, sino más bien de que la gente reflexione, o reflexionemos” dijo para posteriormente agregar que “este fuego cruzar tiene que cesar”.

La presentadora, destacó que, a veces siente la necesidad de sacar una bandera blanca y “pedir una tregua”.

“Entre tantas discusiones sin sentido, entre tantos dime y diretes, entre tantas críticas, la gente se está lacerando de una manera despiadada sin necesidad” destacó.

Al final, hizo un llamado a la reflexión colectiva, “Yo sí quisiera un llamado a que bajemos un poco el nivel de toxicidad hoy en día, que no nos lleva a ningún lugar y nadie sale ganando”.