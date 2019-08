SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de la Salud y la Fiscalía del Distrito Nacional no habían puesto hasta este mediodía a disposición de la justicia a tres médicos, acusados de falsificar revistas para optar por plazas de subespecialidades en hospitales y centros privados del país.

El caso de los tres galenos, cuya identidad se desconoce hasta el momento, no ha llegado al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional a los fines de conocimiento de medida de coerción, como lo establece la ley.

Conforme a una publicación del periódico Hoy, la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) anuló 360 artículos y presentaciones médicas suplantadas, falsificados y plagiados por los galenos.

El doctor Hernán Pilier Báez, presidente de la regional este del CMD, confirmó que solo en esa zona fueron anulados 68 artículos y presentaciones de gremiales.

Asimismo, se estableció la existencia de una sola revista para las publicaciones médicas, a cargo del CMD, y que las otras cinco eran falsificadas para poder cobrar por publicaciones.

No se dieron a conocer los nombres de los tres médicos que serán sometidos a la justicia en las próximas horas, pero Pilier Báez dijo que ya fue apoderado de la denuncia de plagios y falsificaciones el Comité de Ética del CMD, el Ministerio de Salud y el área jurídica del gremio.

Sin embargo, no especificó si la situación fue puesta en conocimiento de la Procuraduría Especializada de la Salud y de la Fiscalía del Distrito Nacional, instituciones escogidas por el procurador Jean Alain Rodríguez para la realización de una investigación.

Los investigadores estiman que muchos médicos fueron timados por personas que tenían supuestas revistas para publicar artículos científicos.

El CMD dará a conocer el lunes los resultados de la investigación de una comisión designada para tales fines.