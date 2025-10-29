Captura del video compartido por el secretario de Defensa de EE.UU. al momento del ataque.

Washington. — El Departamento de Defensa de Estados Unidos ejecutó este miércoles un nuevo operativo en el Pacífico oriental contra una lancha vinculada al narcotráfico, en el que murieron cuatro personas que viajaban a bordo de la embarcación.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que la nave fue identificada por los servicios de inteligencia y aseguran que «transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y cargaba estupefacientes».

«Cuatro narcoterroristas varones se encontraban a bordo del buque y murieron», agregó Hegseth.

Con este nuevo ataque ya son quince las embarcaciones destruidas por las fuerzas estadounidenses en aguas internacionales, la mitad de ellas en el Pacífico, y las cuales Estados Unidos vincula con actividades de narcotráfico, desde el comienzo de la campaña militar del Comando Sur que inicialmente se centró en el Caribe, cerca de aguas venezolanas.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que no descarta ataques ha objetivos en tierra en Venezuela y Colombia, siempre relacionados al narcotráfico y agregó que de realizar estas maneobras, notificará al Congreso.