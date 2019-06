Buscar la política para inmunizar, blindar y negociar.-

Tomando prestada aquella alabanza religiosa que se hizo muy famosa con su estribillo de que; “estamos en campaña porque hay almas que salvar”, me permito parodiar y decir que estamos en campaña porque hay votos que buscar y votos que comprar; estamos en campaña porque hay negocios que resguardar y negocios por obtener; estamos en campaña porque hay blindajes que fortalecer e inmunidades que sostener y buscar, en fin, que estamos en campaña porque hay clientelismo político que prolongar y otros iniciar.

Ese sería el resumen de los motivos para abstenerse de votar, pero es imposible de escuchar y más de hacerle caso, porque a estas alturas todo es lo mismo; todo el panorama se presenta igual, donde “Los Solidarios” y “Las Sorpresas” definirán el resultado final. Con todo y esto no pierdo la esperanza porque sé, porque lo creo y así lo ha demostrado la historia, que nuestra epifanía redentora no se encuentra muy lejana en tiempo y espacio.

Sobre todas las circunstancias tengo fe de que a pesar de la degradación que ha sufrido la profesión de la política, donde es inocultable la fuga de empresarios, narcos, negociantes de lo que sea y sobre todo en el ámbito del juego, hacía la carrera política en busca de mejor y mayor status, tanto en lo económico como en lo social, pero sobre todo, en busca de impunidades e inmunidades, con todo y estas incursiones, a toda vista en busca de apetencias personales, tenemos que mantener la fe que aparecerá alguien que aplique las leyes que le pondrán un alto a esta malograda situación que hoy reina.

Creo que todas estas deficiencias ocurren por la falta de tener un Estadista como Primer Ejecutor de la cosa pública. Y esto no es de ahora, es prácticamente imposible distinguir el Candidato Presidencial; el Candidato Electo y el Presidente. No existe un cambio de actitud entre uno y otro porque su accionar continua siendo la del político en busca de votos. Esto me trae a exponer lo que un amigo me escribió sobre el comportamiento del Profesor Bosch, el cual solía decir; “que un Presidente o Líder verdadero, no puede estar todos los días visitando pueblos en campaña, ni inaugurando obras que le corresponden a los funcionarios y que eso era parte del atraso político del país”.

Quizás por eso la mayoría de los funcionarios hacen y deshacen a su antojo con los recursos del Estado a fin de promocionarse. Aparecerán algunos que pongan en dudas esta situación pero, solo hay que fijarse en El Ministerio de Educación, el cual gasta millones de pesos diarios solo en publicidad, utilizando eso como plataforma para escalar posiciones políticas. Todo esto sin hablar de la construcción de edificios para escuelas hasta en cañadas y asignando las obras donde siquiera existe terreno para hacerlo. Porque en cuanto a la publicidad que hace la Refinería, es mejor ni hablar.

Pero si podemos referirnos a la excusa, casi perfecta, inmoral y corrupta que por décadas ha funcionado a la perfección y que además es harto conocida por mansos y cimarrones pero, en silencio todo el mundo. Funcionarios o técnicos forestales que desde hace décadas han vivido destruyendo los pinos de nuestras cordilleras, una vez incitando a la tumba, otras quemándolos y otras tantas tan criminal como estas primeras, envenenando los mismos para en pocos meses declarar una enfermedad que ha sido provocada por ellos mismos.

El raleo es un burdo engaño. Taladran hoyos apenas visibles que son llenados con veneno que la resina del mismo palo sella, siendo esta operación indetectable hasta que el pino comienza a presentar sus hojas amarillas y se procede al famoso raleo autorizado por los mismos que causaron la “enfermedad”.

Vergüenza debe causar este crimen llevado ante los ojos de todos, como ocurre en las lomas de Constanza y San José de Ocoa, porque ilegales o no, ahí están los aserraderos, las bocas cerradas y las manos atadas de los funcionarios, comenzando por la Cabeza. ¡Sí señor!