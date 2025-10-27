Santo DOmingo.- El Gobierno iniciará una gran obra de drenaje pluvial en la avenida Luperón para reducir las históricas inundaciones que afectan al suroeste del Distrito Nacional durante lluvias intensas.

De acuerdo con lo explicado por el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, durante La Semanal con la prensa, el proyecto contempla un túnel de casi tres kilómetros que se conectará con el sistema existente frente al Ministerio de Medio Ambiente, pasando por debajo de la Plaza de la Bandera y uniendo avenidas clave como Prolongación Bolívar, Anacaona, Rómulo Betancourt y la zona franca de Herrera.

La obra, con un presupuesto de más de 40 millones de dólares y una duración estimada de 18 meses, utilizará una tuneladora similar a la del Metro, evitando afectaciones al tránsito.

Se coordinará con la CAASD y el Ayuntamiento del Distrito Nacional para garantizar la integración al sistema general de drenaje.

El presidente Luis Abinader destacó su impacto positivo en la ciudad y reiteró el compromiso del Gobierno con soluciones estructurales frente a fenómenos meteorológicos.