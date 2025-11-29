La Altagracia.– El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, realizó un amplio recorrido por diversos puntos de la provincia La Altagracia, donde supervisó proyectos viales y comunitarios que avanzan para fortalecer la conectividad, reducir riesgos y elevar la calidad de vida de miles de ciudadanos.

Durante su visita, el ministro destacó que el ministerio mantiene un programa amplio de bacheo en el municipio de Higüey, reforzado por las afectaciones provocadas recientemente por las lluvias.

“Tenemos un programa de bacheo grande en el municipio de Higüey, ya que con las recientes lluvias hay muchos hoyos. Venimos tapando, pero vamos a dejar una brigada aquí permanente, por el tiempo que sea necesario, hasta que se realice un bacheo masivo en toda la ciudad”, expresó Estrella.

El funcionario recordó también el fresado que ejecuta el MOPC en la Autovía del Coral, específicamente en el tramo que conecta La Romana con la provincia La Altagracia, como parte de las intervenciones viales en curso.

Obras supervisadas

En su recorrido, Estrella verificó los avances de importantes proyectos en las localidades de Bayahíbe, La Otra Banda e Higüey, entre los que destacan:

Carretera cruce Autovía del Coral – Boca de Chavón , ubicada en el distrito municipal de Bayahíbe. Esta vía de aproximadamente 5.8 kilómetros conecta la Autovía del Coral con la comunidad de Boca de Chavón, mejorando la accesibilidad y la movilidad turística y local.

, ubicada en el distrito municipal de Bayahíbe. Esta vía de aproximadamente 5.8 kilómetros conecta la Autovía del Coral con la comunidad de Boca de Chavón, mejorando la accesibilidad y la movilidad turística y local. Mercado Municipal de Higüey , infraestructura que avanza en su fase de construcción y que se convertirá en un espacio moderno y ordenado para comerciantes y consumidores.

, infraestructura que avanza en su fase de construcción y que se convertirá en un espacio moderno y ordenado para comerciantes y consumidores. Circunvalación de La Otra Banda , donde ya se han intervenido 6 kilómetros de un total de 8.5, correspondiente a la primera etapa. Esta obra será clave para descongestionar el tránsito y crear una vía alterna para el transporte local.

, donde ya se han intervenido 6 kilómetros de un total de 8.5, correspondiente a la primera etapa. Esta obra será clave para descongestionar el tránsito y crear una vía alterna para el transporte local. Muros de gaviones del río Duey , obras de protección que se desarrollan en las etapas III y IV.

, obras de protección que se desarrollan en las etapas III y IV. La Etapa IV comprende 1.5 kilómetros de muros en ambos lados del cauce, ejecutados por la Constructora MacDougall.

comprende 1.5 kilómetros de muros en ambos lados del cauce, ejecutados por la Constructora MacDougall. La Etapa III contempla 1.4 kilómetros, con 700 metros por cada lado, contribuyendo a mitigar riesgos de inundaciones y proteger a las comunidades cercanas.

Impacto en la región

El conjunto de estas obras representa un avance significativo para la provincia, no solo en términos de movilidad y seguridad vial, sino también en protección ambiental y bienestar comunitario.

La ampliación de la infraestructura vial y las obras de mitigación, como los muros de gaviones, reducirán riesgos de inundaciones, mejorarán la circulación vehicular y fortalecerán la conectividad entre las comunidades de La Altagracia.

El MOPC reafirma así su compromiso con impulsar proyectos estratégicos que aporten soluciones duraderas y eleven la calidad de vida de todos los dominicanos.