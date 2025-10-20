Santo Domingo.– Las Estrellas Orientales se mantienen firmes en la cima del torneo de béisbol invernal dominicano al conservar su invicto con marca de 4-0 en las primeras jornadas del campeonato.

Los verdes, bajo un sólido desempeño colectivo, son seguidos de cerca por las Águilas Cibaeñas, que ocupan el segundo lugar en la tabla con tres victorias y una derrota.

En el tercer puesto se encuentran los Tigres del Licey, actuales subcampeones del torneo, con dos triunfos y un revés.

Los Toros del Este marchan cuartos, con dos victorias y tres derrotas, mientras que los Gigantes del Cibao se sitúan quintos, sin victorias en dos presentaciones.

El último lugar lo ocupan los Leones del Escogido, campeones defensores, quienes atraviesan un difícil inicio al perder sus cuatro compromisos y permanecer en el fondo de la tabla.