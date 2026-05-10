LA ROMANA.- Un triple de Eusebio Suero faltando tres segundos en el último cuarto decidió la victoria de los Cañeros del Este 80-77 sobre los Metros de Santiago, en un partido de La Súper Liga de la LNB celebrado en el polideportivo Eleoncio Mercedes.

Con cinco segundos por jugar, Marvin Smith Jr. sacó el balón debajo del tablero y encontró solo a Suero en el lateral izquierdo, quien recibió el balón y disparó inmediatamente el tiro de la victoria romanense.

Suero concluyó con 16 puntos, 9 rebotes y de 5-3 en triples por los Cañeros, que pusieron su registro en 5-6. Reymond Bastardo debutó con 12 tantos y 7 capturas, Lazar Lugic agregó 11 puntos y Brayan Martínez 9. Yeison Colomé también realizó su debut y añadió 6 puntos.

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Por los Metros, que ahora tienen marca de 9-2, Adris De León encestó 13 puntos, atrapó 5 rebotes y dio 2 asistencias, mientras que Tony Cracknell aportó 12 tantos y Jordan Hall 11 con 8 tableros y 4 asistencias. Anthony Fairley agregó 11 en anotación.

La defensa fue la gran protagonista del encuentro. La mejor muestra fue que luego de que el encuentro se empató 74-74 con 3:19 del último cuarto, no hubo anotación hasta dos tiradas libres de Hall, con 1:09, que adelantaron 76-74 a los de Santiago. Todos los puntos que se anotaron en el resto del camino, con excepción del triple ganador de Suero, fueron desde la línea de tiros libres.

En el encuentro hubo un total de 27 intercambios de ventaja y 10 empates.

Los Cañeros ganaron 27-26 el primer cuarto, liderados por 6 puntos de Suero, 5 de Bastardo, 5 de Corey Boyd y 5 de Joshua Sharkey. Cracknell aportó 11 para los Metros, seguido por 5 de Hall y 5 de Florent Thamba.

En el segundo cuarto, la ventaja de los Cañeros aumentó a 43-30, tras un triple de Lugic con 5:32. Los Metros respondieron con una corrida 14-0, sobresaliendo Braiam Méndez, y se adelantaron 44-43 faltando 1:04. Con 34 segundos, Lugic anotó una bandeja y la mitad quedó 45-44 a favor de los locales.

Lugic consiguió 10 puntos en los primeros 20 minutos de acción para los Cañeros, que también contaron con 9 unidades de Bastardo y 6 de Suero. Cracknell comandó a los Metros con 11 unidades, De León aportó 9 y Méndez 7.

Dos puntos de Martínez, con 3:28 del tercer cuarto, despegaron 59-55 a los Metros, quienes lograron recuperarse y tomar la ventaja, cuando Raymer Santana se robó un balón y consiguió un disparo contra el tablero, poniendo el juego 61-59. La pizarra marcó 61-60 tras tres períodos.

Los parciales concluyeron 27-26, 18-18, 15-17 y 20-17 para los Cañeros.