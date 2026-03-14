Un guiño a sus orígenes del puertorriqueño Ozuna, una nueva cumbia de la mexicana Thalía o la faceta más personal del artista de México, Luis R. Conríquez, encabezan los estrenos de música latina esta semana.

Además, el rapero mexicano Gera MX lanzó un adelanto de su próximo álbum, Dalex y Boza unieron fuerzas para un tema de reguetón «único» y Jacqie Rivera, hija de Jenni Rivera, compartió su ‘yo‘ interior.

La lista la completan el español Enrique Bunbury, que sacó un nuevo tema con ritmos de rock y música latina, y el uruguayo Jorge Drexler, quien versionó al español la icónica canción brasileña ‘O que é, o que é?‘.

‘Una aventura’ de Ozuna

El puertorriqueño Ozuna estrenó su sencillo ‘Una aventura‘, que evoca los ritmos de reguetón con los que el artista ganó popularidad la década pasada, y cuyo videoclip fue filmado íntegramente en Puerto Rico. Se trata del quinto tema que saca después del lanzamiento de su álbum colaborativo ‘STENDHAL‘, junto a Beéle, el pasado diciembre.

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Thalía se entrega a otra cumbia

La cantante y actriz mexicana Thalía presentó ‘Boomerang‘, una cumbia con sonidos tropicales que narra los amores imposibles de dejar atrás, y que sigue al tema de cumbia ‘Dancing Queen‘ que estrenó el mes pasado.

El Luis R. Conríquez «más personal»

El exponente de la música mexicana Luis R. Conríquez estrenó el sencillo ‘Muchacho alegre‘, que define como «la canción más personal de su carrera» y que asume el formato de corrido moderno. En él, el artista repasa su vida, incluyendo sus inicios, su ascenso musical y los sacrificios que el éxito le exigen.

Un adelanto del próximo álbum de Gera MX

El rapero mexicano Gera MX publicó el sencillo ‘Makia‘ en colaboración con Calle 24, que supone el primer adelanto de su próximo álbum. El tema mezcla el rap tradicional con la esencia del regional mexicano para otorgarle energía e identidad.

Dalex y Boza se unen para un reguetón electrónico

El artista de origen puertorriqueño Dalex se une al panameño Boza para presentar ‘BeYKota‘, un tema de reguetón y melodía pegadiza con ritmos urbanos y electrónicos. Sus autores la definen como «una propuesta única dentro del panorama urbano actual«.

Jacqie Rivera se sincera

Jacqie Rivera, hija de la fallecida cantante méxicoestadounidense Jenni Rivera, estrenó el sencillo ‘Completamente yo‘. El tema, de naturaleza introspectiva, reflexiona sobre la presión de cumplir con las expectativas del resto, y lo acompañan unos acordes de guitarra acústica que potencian su voz.

«No habrá próxima vez» para Bunbury

La figura del rock en español Enrique Bunbury lanzó ‘La próxima vez no habrá próxima vez‘, el cuarto adelanto de su próximo disco, en el que combina guitarra eléctrica con elementos de música latina. La canción explora amor, amistad y otros vínculos, expresando todo tipo de emociones.

Jorge Drexler versiona ‘O que é, o que é?’

El cantante uruguayo Jorge Drexler presentó la canción ‘Qué será que es‘ como antesala de su nuevo álbum ‘Taracá‘, un sencillo que adapta en español el popular ‘O que é, o que é?‘ del artista brasileño Gonzaguinha. A diferencia del original, la nueva versión emplea los tambores de la Rueda de Candombe, un colectivo inspirado en las sambas tradicionales brasileñas.